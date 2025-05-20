Крайне правый политик Симион призвал отменить итоги выборов президента Румынии

Лидера ультраправой партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион призвал Конституционный суд отменить результаты второго тура президентских выборов. По их итогам победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6% голосов. В поддержку господина Симиона проголосовали 46,4% избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

«Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии (май 2025 г.). По тем же причинам, по которым декабрьские выборы были отменены: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов. На этот раз доказано доказательствами! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс»,— написал Джордже Симион в соцсети X.

Изначально первый тур выборов президента Румынии проходил осенью 2024 года. Тогда лидером стал считающийся в Румынии пророссийским политиком Кэлин Джорджеску, однако позднее Конституционный суд отменил результаты голосования. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России. В итоге баллотироваться решил близкий к нему по взглядам Джордже Симион. Он стал победителем первого тура, значительно обогнав конкурентов, но во втором потерпел неудачу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правый остался с краю».

Лусине Баласян