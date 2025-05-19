Правый остался с краю

Напряженная президентская гонка в Румынии завершилась победой проевропейского кандидата. Мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов во втором туре, обойдя лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона (46,4%). Перед новым президентом стоит трудная задача: помочь формированию правительства после отставки премьера и попытаться примирить страну, расколотую более чем полугодовым избирательным процессом. В Европе же вздохнули с облегчением: союзник в деле поддержки Украины не отвернется от Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа на президентских выборах в Румынии проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана заставила Евросоюз вздохнуть с облегчением

Фото: Alexandru Dobre / Associated Press / East News Победа на президентских выборах в Румынии проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана заставила Евросоюз вздохнуть с облегчением

Фото: Alexandru Dobre / Associated Press / East News

Второй тур выборов, прошедший 18 мая, поставил точку в затянувшейся на полгода кампании. Первый раунд состоялся еще в конце ноября 2024 года, тогда неожиданную победу одержал крайне правый независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты: на фоне заявлений румынской разведки о масштабной российской кампании в TikTok в поддержку Джорджеску суд признал победу нечестной и назначил повторное голосование.

Это решение принесло Румынии нежеланную славу: в своей мюнхенской речи в феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал страну образцом слабости европейской демократии.

Запрет Джорджеску на повторное участие и последовавший уголовный процесс против политика лишь усилили разговоры о системном кризисе.

На этом фоне правые силы Румынии консолидировались в попытке мобилизовать протестный электорат. Риторика об украденных выборах и поддержка экс-победителя первого тура принесли свои плоды: лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион пришел к победе на повторном голосовании 4 мая. Он набрал рекордный 41% голосов, оставив соперников далеко позади. Вторым стал независимый кандидат, проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов. Представлявший правящую коалицию Крин Антонеску недобрал менее 1% голосов для выхода во второй тур, что привело к отставке премьера-министра Марчела Чолаку и его правительства.

Ко второму туру опросы общественного мнения показывали, что Симион и Дан идут почти вровень с небольшим перевесом в сторону ультраправого кандидата. Победа мэра Бухареста стала для многих неожиданностью. Он набрал 53,6% (6,1 млн голосов), а лидер «Альянса за объединение румын» — 46,4% (5,3 млн голосов). Явка на выборах составила рекордные 66% — такое в стране в последний раз случалось в 1996 году. Пока шел подсчет, Симион поспешил провозгласить себя президентом, заявив о «перевесе в 400 тыс. голосов». Однако по мере обработки бюллетеней стало ясно, что он проигрывает.

В итоге политик признал поражение и опубликовал видеообращение, поздравив Дана с победой, но одновременно обвинил власти в фальсификациях. По его словам, в голосовании участвовали 1,8 млн «мертвых душ».

Симион не привел никаких доказательств, и ЦИК отверг его обвинения как безосновательные. Пойдет ли лидер «Альянса за объединение румын» дальше и потребует ли пересчета голосов — в понедельник было не ясно.

Тем временем МВД, МИД и Минобороны Румынии выпустили совместное заявление о вмешательстве России в электоральные процессы. Со своей стороны, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о просьбе главы французской разведки Николя Лернера «заблокировать консервативные голоса» перед выборами в Румынии. В Париже эти обвинения отвергли (см. справку).

Новый президент 55-летний Никушор Дан — математик и бывший активист. В 2006 году он основал ассоциацию «Спасем Бухарест», чтобы защитить историческую застройку столицы. Через десять лет — партию «Союз за спасение Румынии», из которой затем вышел. С 2020 года Дан занимал пост мэра Бухареста.

Теперь ему предстоит помочь формированию нового правительства — после отставки Чолаку у политиков осталось около 30 дней из положенных 45. От президента также ожидают шагов по восстановлению политической стабильности и преодолению внутреннего раскола, усилившегося на фоне роста популярности ультраправых.

В числе приоритетов господин Дан называл укрепление демократии, борьбу с коррупцией и дальнейшую евроинтеграцию.

Он также обещал сохранить поддержку Украины: Румыния остается важным транзитным узлом для поставок оружия, самолеты НАТО осуществляют патрулирование восточного фланга с ее территории. Победа Симиона, признанного персоной нон грата в Киеве и Кишиневе, могла бы перечеркнуть этот курс.

После объявления итогов из европейских столиц зазвучали поздравления. Одним из первых отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон, отметивший важность сохранения европейского вектора. К нему присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Дональд Туск и президент Молдавии Майя Санду. Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что его стране важно иметь в лице Румынии «надежного партнера», и выразил уверенность, что так и будет.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 мая назвал выборы «по меньшей мере странными». «Мы знаем историю с кандидатом, которого без объяснений просто сняли с гонки. В его отсутствие победил тот, кто победил. Это — данность»,— заключил он.

Вероника Вишнякова