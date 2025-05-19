Разведка Франции отвергла обвинения Дурова о вмешательстве в дела Румынии

Французская военная разведка (DGSE) отреагировала на утверждения основателя Telegram Павла Дурова о том, что Париж просил заблокировать проконсервативные румынские аккаунты. Во французском ведомстве отвергли все обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

В DGSE заявили, что представители разведки несколько раз встречались с господином Дуровым, чтобы «напомнить ему об обязанностях его компании и его собственных в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии». Когда проходили эти встречи и кто на них присутствовал, не уточняется.

«DGSE решительно опровергает обвинения в том, что в этих случаях поступали запросы на блокировку аккаунтов, связанных с каким-либо избирательным процессом»,— сказано в заявлении директората разведки (цитата по Reuters).

Павел Дуров накануне заявил, что его попросили «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» и заблокировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он утверждает, что просьба исходила от главы французской разведки Николя Лернера. МИД Франции отверг эти обвинения.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней побеждает проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Ему удалось набрать 53,62% голосов. Его соперник, глава ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, получил 46,38%.

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».