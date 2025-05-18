Дуров: румынских консерваторов просил заблокировать глава разведки Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х заявил, что с просьбой ограничить каналы консервативных румынских политиков к нему обратился глава французской разведки Николя Лернер.

«Этой весной ... в Hotel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался»,— написал Павел Дуров.

18 мая господин Дуров в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассказал, что руководство «одной из стран» (к тексту было прикреплено изображение багета) попросило мессенджер «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии».

«Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе»,— написал основатель мессенджера. МИД Франции назвал слова господина Дурова фейком.

18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Во второй тур выборов вышли глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. По данным на 22:00 воскресенья, лидирует Никушор Дан.

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».