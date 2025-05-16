«РИА Новости»: российская делегация предположительно вылетела из Стамбула

Российская делегация предположительно покинула Стамбул. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24. Согласно данным сервиса, российский спецборт вылетел из аэропорта имени Ататюрка.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. В ходе переговоров Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая