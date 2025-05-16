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«РИА Новости»: российская делегация предположительно вылетела из Стамбула

Российская делегация предположительно покинула Стамбул. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24. Согласно данным сервиса, российский спецборт вылетел из аэропорта имени Ататюрка.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. В ходе переговоров Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Подробности — в материале «Ъ».

Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

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Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Переговоры в Стамбуле

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

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