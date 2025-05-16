ООН приветствует прямые переговоры РФ и Украины и надеется на прекращение огня

В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу заявила зампредставителя генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле. ООН готова поддержать усилия по достижению мира для скорейшего завершения конфликта, сообщила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pamela Smith / AP Фото: Pamela Smith / AP

«Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые подобные прямые переговоры за последние три года, включая обсуждение потенциального прекращения огня и крупномасштабного обмена военнопленными»,— сказала госпожа Трембле (цитата по ТАСС).

В ООН надеются, что переговорный процесс «приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению огня на Украине», добавила госпожа Трембле. По ее словам, это послужит «ключевым шагом к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН».

В ходе переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая, Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая