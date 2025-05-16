ООН приветствует прямые переговоры РФ и Украины и надеется на прекращение огня
В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу заявила зампредставителя генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле. ООН готова поддержать усилия по достижению мира для скорейшего завершения конфликта, сообщила она.
Фото: Pamela Smith / AP
«Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые подобные прямые переговоры за последние три года, включая обсуждение потенциального прекращения огня и крупномасштабного обмена военнопленными»,— сказала госпожа Трембле (цитата по ТАСС).
В ООН надеются, что переговорный процесс «приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению огня на Украине», добавила госпожа Трембле. По ее словам, это послужит «ключевым шагом к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН».
В ходе переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая, Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.
Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.
Подробности — в материале «Ъ».