За сутки при обстрелах Белгородской области пострадали 16 человек

Вооруженные силы Украины за последние сутки атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 132 боеприпасов и 99 БПЛА. В результате пострадали 16 мирных жителей, разрушения получили 18 жилых объектов и 18 транспортных средств, а также два трактора. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгород атаковали одним беспилотником. В результате повреждено техническое оборудование, из-за падения обломков дрона пострадали остекление в одной квартире МКД и линия электропередачи.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Октябрьский, селам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Репное, Солохи, Таврово и Черемошное ударили 13 БПЛА. В поселке Октябрьский разрушения получило подсобное помещение, в селе Ближнее — частный дом и «Газель», в селе Бочковка — здание фермерского хозяйства и легковушка, в селе Бессоновка — три автомобиля, в селе Солохи — два трактора на территории предприятия, в селе Черемошное — гараж.

В Борисовском районе села Березовка, Богун-Городок и Грузское атаковали пятью дронами. В селе Богун-Городок из-за удара FPV-дрона по грузовику ранен мирный житель. Он находится в областной больнице в крайне тяжелом состоянии. В населенном пункте повреждены корпус сельхозпредприятия и грузовой автомобиль. В селе Березовка пострадал частный дом.

В Валуйском округе по селам Борки, Колосково, Кукуевка и Рождествено ударили семью БПЛА. В селе Рождествено разрушения получил грузовик, в селе Кукуевка уничтожена машина.

В Волоконовском районе поселок Малиново, село Тишанка, хутора Волчий-Второй и Екатериновка атаковали шестью дронами. В поселке Малиново повреждено частное домовладение, в селе Тишанка — два частных дома и две надворные постройки, на хуторе Екатериновка — забор частного домовладения.

В Грайворонском округе поселок Хотмыжск, села Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино обстреляли 16 боеприпасами и атаковали восемью беспилотниками. В поселке Хотмыжск разрушения получили два частных дома и легковушка, в селе Новостроевка-Первая — соцобъект и склад предприятия.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено выпустили 112 боеприпасов и 16 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Архангельское, Вознесеновка, Коровино, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино ударили четырьмя боеприпасами и 43 БПЛА. В результате пострадали 15 человек. В Шебекине получили ранения четверо мирных жителей, в том числе 18-летний парень. Молодой человек госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение. В городе повреждены МКД, социальный и коммерческий объекты и шесть автомобилей. В поселке Шамино ранены четыре человека, в том числе трое сотрудников бригады скорой помощи. Все отпущены домой. Разрушения получили три частных дома, гараж и машины скорой и пожарной службы. В селе Новая Таволжанка пострадали шесть человек, в том числе четверо бойцов «Орлана». Шестой раненый вечером самостоятельно обратился за медицинской помощью. В больнице с ранениями легкой и средней тяжести находятся пять человек. Повреждения установлены в четырех частных домах, двух автомобилях, двух надворных постройках, нежилом здании, линиях электро- и газоснабжения. В селе Вознесеновка пострадал еще один мирный житель, он продолжит лечение амбулаторно. Повреждения получили частный дом и «Газель». В селе Муром частично разрушено административное здание сельхозпредприятия.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 104 боеприпасов и 65 беспилотников. Никто не пострадал, разрушения получили десять частных домов и восемь машин.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова