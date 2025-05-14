Белгородец пострадал при ударе БПЛА по грузовику

FPV-дрон атаковал грузовик в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма и баротравма. Он в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставляет пациента в областную клиническую больницу.

Вечером 13 мая из-за атак БПЛА в Белгородской области пострадали два мирных жителя и трое сотрудников бригады скорой помощи, а также — четыре бойца подразделения «Орлан».

Алина Морозова