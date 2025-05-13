При атаке дрона в белгородском Шебекине пострадал 18-летний парень

В результате атаки дрона в городе Шебекино Белгородской области был ранен 18-летний парень. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему первую помощь и передали его бойцам теробороны. Молодого человека доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали слепые осколочные ранения обеих ног и открытый перелом костей левой голени.

Также повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Сегодня днем из-за обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа была ранена мирная жительница. Ее доставили в ту же больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова