Водитель «Газели» пострадал при ударе дрона в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобилист получил баротравму и осколочные ранения рук, ног. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре.

Транспортное средство повреждено.

Этой ночью стало известно об еще одной атаке украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области. Под удар попал грузовик в селе Богун-Городок Борисовского района. В результате был ранен мирный житель.

Алина Морозова