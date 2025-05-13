ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 104 боеприпасов и 65 беспилотников. Никто не пострадал, разрушения получили десять частных домов и восемь машин, а также трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом сегодня утром сбили дрон — пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе села Бессоновка, Ближнее и Николаевка атаковали тремя беспилотниками. В первом населенном пункте повреждены два частных дома и объект торговли, в третьем — частный дом.

В Валуйском округе по селу Вериговка ударили тремя боеприпасами, по поселку Уразово, селам Долгое, Посохово, Соболевка, хуторам Нижние Мельницы и Пригородные Тополи — семью БПЛА. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе села Борисовка, Тишанка и хутор Старый обстреляли четырьмя артснарядами и атаковали тремя дронами. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе по селу Сподарюшино выпустили четыре боеприпаса. Сегодня ночью в результате сброса взрывных устройств с беспилотников в поселке Чапаевский пострадала хозпостройка, на хуторе Масычево — четыре частных домовладения, шесть легковушек (одна сгорела) и трактор.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка обстреляли 83 боеприпасами и атаковали 13 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Архангельское, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хуторам Марьино, Мухин и Ржавец ударили десятью боеприпасами и 38 дронами. Из-за атак беспилотников в селе Мешковое повреждены забор частного дома и машина, в селе Маломихайловка — грузовик. Поздно вечером в селе Муром с БПЛА сбросили взрывное устройство на частный дом, в результате чего частично разрушена его кровля. В селе Новая Таволжанка вследствие удара дрона пострадал еще один частный дом.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 110 боеприпасов и 79 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя, в том числе подросток. Установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова