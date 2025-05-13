БПЛА ранили двух жителей и трех сотрудников скорой помощи в Белгородской области

Украинские дроны ранили двух мирных жителей и трех сотрудников скорой помощи в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Шамино беспилотник атаковал частный дом — житель получил баротравмы. Медики на месте оказали помощь пострадавшему, который отказался от госпитализации, пожарные потушили загоревшуюся кровлю.

В это же время несколько FPV-дронов ВСУ прицельно атаковали пожарный расчёт и сотрудников скорой помощи. Группа «Орлан», прикрывавшая пожарных и медиков, сбила один дрон и подавила средствами РЭБ второй — он взорвался рядом с машиной скорой помощи: врач, фельдшер и водитель получили баротравмы — их направят на лечение в областную клиническую больницу.

Машины скорой и пожарной службы получили повреждения.

В Шебекино взорвался в воздухе подавленный РЭБом дрон. Мирного жителя, получившего минно-взрывную травму и осколочное ранение правого бедра, лечат в центральной райбольнице, а затем переведут в городскую больницу № 2 областного центра.

Кроме того, прилет в город повредил автомобиль и здание соцобъекта.

За несколько часов до этих событий дрон ранил 18-летнего жителя Шебекино.

Юрий Голубь