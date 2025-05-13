В Белгородской области взрывом дрона ранены четыре бойца отряда «Орлан»

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области взрывом дрона ранены четыре бойца подразделения «Орлан». Бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу № 2 областного центра. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В посёлке Шамино Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома — загорелся гараж: сотрудники МЧС потушили пожар. Поврежден фасад дома, разбиты стекла. В селе Муром FPV-дрон повредил административное здание сельхозпредприятия.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домом — в здании выбиты окна, посечены его фасад и забор. Поврежден легковой автомобиль. В другом доме разбиты стекла. В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона повреждено здание социального объекта.

В Белгородском районе в селе Ближнее FPV-дрон атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна, поврежден автомобиль «ГАЗель». В селе Бочковка беспилотник ударил по фермерскому хозяйству — пожар потушен. Повреждены фасад и крыша здания, посечен осколками легковой автомобиль. В селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал рядом с социальным объектом — повреждены три припаркованных автомобиля.

В селе Тишанка Волоконовского района беспилотник сбросил взрывное устройство — повреждены частный дом и надворная постройка. В хуторе Екатериновка БПЛА сдетонировал рядом с частным домом — посечен забор.

За несколько часов до этого БПЛА ранили двух жителей и трех сотрудников скорой помощи в Шебекинском округе.