Индия объявила о начале военной операции «Синдур» против Пакистана

Вечером 6 мая Минобороны Индии объявило о начале «Операции Синдур». Как отметили в военном ведомстве, вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Исламабад в ответ атаковал цели в Индии. Телеканал Samaa утверждает, что армия Пакистана поразила штаб индийской бригады и сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии. Что происходит в регионе — в онлайн-трансляции «Ъ».

3:32. «Я внимательно слежу за ситуацией в отношениях между Индией и Пакистаном. Я присоединяюсь к надеждам президента США, высказанным ранее сегодня, на то, что все это быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с лидерами Индии и Пакистана в поисках мирного разрешения конфликта»,— госсекретарь США Марко Рубио.

3:20. Пакистан сбил три истребителя «Рафаль», один Су-30 и один МиГ-29 ВВС Индии — Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана.

2:55. «Пакистан оставляет за собой абсолютное право решительно ответить на это неспровоцированное нападение Индии — решительный ответ уже готовится»,— написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в сети Х.

2:26. Индия потеряла пять самолетов, сообщил министр обороны Пакистана агентству Reuters.

2:20. Восемь человек погибли, 35 пострадали при ударах ВВС Индии по Пакистану — Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана.

2:07. Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нью-дели сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания.

2:03. Аэропорты в северной Индии, включая Дхарамсала, Лех, Джамму, Cринагар, Амритсар, закрыты — индийская авиакомпания Spicejet.

1:58. В провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана объявлено чрезвычайное положение, заявила главный министр провинции Марьям Наваз Шариф, передает The Times.

1:54. Индия выбрала место для ударов с целью поразить высшее руководство «Джайш-и-Мухаммед» и признанной террористической и запрещенной на территории РФ «Лашкар-и-Тайба», передает индийское агентство ANI.

1:50. В результате индийской атаки погибли семь человек, сообщил BBC со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана. Среди погибших, по его словам, двое детей.

1:31. МИД Пакистана: безрассудные действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту.

1:28. Индия проинформировала Россию, США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ об операции «Синдур». Об этом сообщила The Times of India со ссылкой на официальные индийские источники.

1:20. «Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны»,— заявил премьер-министр Шахбаз Шариф.

1:18. Вооруженные силы Пакистана поразили штаб бригады индийской армии, сообщают пакистанские каналы Geo TV и Samaa.

1:12. Премьер-министр Пакистана заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране.

1:10. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном, заявили в офисе генсека ООН.

1:05. Индийские вооруженные силы нанесли удар по территории Пакистана, воспользовавшись проведением масштабных маневров в северной части страны. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times. В операции были задействованы, в частности, истребители Су-30МКИ российского производства и французские самолеты Rafale, подчеркивает издание.

1:02. Индийский телеканал News18 со ссылкой на источники: 12 террористов убиты, 55 ранены после ударов армии Индии по Пакистану.

0:59. Две женщины ранены в Кашмире в результате обстрела пакистанской армией, одна из них в критическом состоянии, сообщает Reuters.

0:56. AFP: Пакистан созовет заседание Комитета национальной безопасности на фоне столкновения с Индией. По словам министра информации страны Аттауллы Тарара, заседание запланировано на 10:00 8 мая (8:00 мск).

0:45. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна отвечает на атаку Индии. «Вся страна поддерживает пакистанские вооруженные силы, а моральный дух и дух всей пакистанской нации высоки. Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в своих гнусных целях»,— говорится в заявлении Шахбаза Шарифа в соцсети X.

0:41. Пассажирские самолеты, выполняющие рейсы в воздушном пространстве Пакистана, перенаправляются на посадку в аэропорт Карачи. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на заявление службы гражданской авиации страны.

0:40. В Пакистане три человека погибли, в том числе ребенок, и 12 человек пострадали в результате ракетных ударов Индии , сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на военных.

0:28. Минимум два самолета из России были вынуждены изменить маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном после ракетных ударов Индии. Самолет рейса SU 284 Москва — Пхукет в итоге вернулся в аэропорт Шереметьево, а рейс SU 232 Москва — Дели сел в столице Узбекистана — Ташкенте.

0:27. Армия Индии заявила, что Пакистан ведет артиллерийский обстрел приграничных территорий в районе Пунч-Раджаури спорного региона Кашмир. «Индийская армия реагирует соответствующим образом»,— сообщили в армии Индии.

0:23. ПВО Пакистана сбила два индийских самолета Rafale после нарушения ими воздушного пространства, передает пакистанский Samaa TV.

0:19. Президент США Дональд Трамп назвал позором удары Индии по Пакистану, передает Reuters.

0:18. Индия запустила три ракеты по контролируемой Пакистаном части района Кашмир, а также по провинции Пенджаб. Одна из них поразила мечеть в городе Бахавалпур. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.

0:17. По меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в Пакистане в результате ударов ВС Индии, передает Geo TV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Музаффарабад на пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир

Фото: Stringer / Reuters Город Музаффарабад на пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир

Фото: Stringer / Reuters

0:16. Интенсивные обстрелы между индийскими и пакистанскими войсками идут в трех районах в Кашмире, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

0:15. Минобороны Индии: операция «Синдур» была проведена после «варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала». «Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

0:08. Министр обороны Пакистана: все пораженные цели — это гражданские объекты, а не лагеря боевиков, передает Geo TV.

0:05. Пакистан пока не планирует запрашивать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов армии Индии по объектам на территории страны. Об этом «РИА Новости» сообщили в миссии страны при ООН.

0:04. Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии, сообщил источники Samaa TV.

0:03. Источник Reuters в службе безопасности Пакистана сообщил, что по крайней мере один ребенок погиб и двое ранены рядом с городом Бахавалпур в результате нападения Индии.

0:02. Представитель Минобороны Пакистана назвал атаку Индии «позорной и трусливой». «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это (нападение) в то время и в том месте, которые он выберет. Эта провокация не останется без ответа»,— заявил представитель Минобороны Пакистана.

0:01. Представитель Минобороны Пакистана сообщил, что авиация страны поднята в воздух.