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Коммерсантъ FM
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Индия объявила о начале военной операции «Синдур» против Пакистана

Онлайн: заявления сторон, последствия ударов, международная реакция

Вечером 6 мая Минобороны Индии объявило о начале «Операции Синдур». Как отметили в военном ведомстве, вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Исламабад в ответ атаковал цели в Индии. Телеканал Samaa утверждает, что армия Пакистана поразила штаб индийской бригады и сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии. Что происходит в регионе — в онлайн-трансляции «Ъ».

3:32. «Я внимательно слежу за ситуацией в отношениях между Индией и Пакистаном. Я присоединяюсь к надеждам президента США, высказанным ранее сегодня, на то, что все это быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с лидерами Индии и Пакистана в поисках мирного разрешения конфликта»,— госсекретарь США Марко Рубио.

3:20. Пакистан сбил три истребителя «Рафаль», один Су-30 и один МиГ-29 ВВС Индии — Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана.

2:55. «Пакистан оставляет за собой абсолютное право решительно ответить на это неспровоцированное нападение Индии — решительный ответ уже готовится»,— написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в сети Х.

2:26. Индия потеряла пять самолетов, сообщил министр обороны Пакистана агентству Reuters.

2:20. Восемь человек погибли, 35 пострадали при ударах ВВС Индии по Пакистану — Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана.

2:07. Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нью-дели сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания.

2:03. Аэропорты в северной Индии, включая Дхарамсала, Лех, Джамму, Cринагар, Амритсар, закрыты — индийская авиакомпания Spicejet.

1:58. В провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана объявлено чрезвычайное положение, заявила главный министр провинции Марьям Наваз Шариф, передает The Times.

1:54. Индия выбрала место для ударов с целью поразить высшее руководство «Джайш-и-Мухаммед» и признанной террористической и запрещенной на территории РФ «Лашкар-и-Тайба», передает индийское агентство ANI.

1:50. В результате индийской атаки погибли семь человек, сообщил BBC со ссылкой на представителя Минобороны Пакистана. Среди погибших, по его словам, двое детей.

1:31. МИД Пакистана: безрассудные действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту.

1:28. Индия проинформировала Россию, США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ об операции «Синдур». Об этом сообщила The Times of India со ссылкой на официальные индийские источники.

1:20. «Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны»,— заявил премьер-министр Шахбаз Шариф.

1:18. Вооруженные силы Пакистана поразили штаб бригады индийской армии, сообщают пакистанские каналы Geo TV и Samaa.

1:12. Премьер-министр Пакистана заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране.

1:10. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном, заявили в офисе генсека ООН.

1:05. Индийские вооруженные силы нанесли удар по территории Пакистана, воспользовавшись проведением масштабных маневров в северной части страны. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times. В операции были задействованы, в частности, истребители Су-30МКИ российского производства и французские самолеты Rafale, подчеркивает издание.

1:02. Индийский телеканал News18 со ссылкой на источники: 12 террористов убиты, 55 ранены после ударов армии Индии по Пакистану.

0:59. Две женщины ранены в Кашмире в результате обстрела пакистанской армией, одна из них в критическом состоянии, сообщает Reuters.

Как Индия и Пакистан воевали друг с другом

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0:56. AFP: Пакистан созовет заседание Комитета национальной безопасности на фоне столкновения с Индией. По словам министра информации страны Аттауллы Тарара, заседание запланировано на 10:00 8 мая (8:00 мск).

0:45. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна отвечает на атаку Индии. «Вся страна поддерживает пакистанские вооруженные силы, а моральный дух и дух всей пакистанской нации высоки. Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в своих гнусных целях»,— говорится в заявлении Шахбаза Шарифа в соцсети X.

0:41. Пассажирские самолеты, выполняющие рейсы в воздушном пространстве Пакистана, перенаправляются на посадку в аэропорт Карачи. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на заявление службы гражданской авиации страны.

0:40. В Пакистане три человека погибли, в том числе ребенок, и 12 человек пострадали в результате ракетных ударов Индии , сообщает пакистанское издание Dawn со ссылкой на военных.

0:28. Минимум два самолета из России были вынуждены изменить маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном после ракетных ударов Индии. Самолет рейса SU 284 Москва — Пхукет в итоге вернулся в аэропорт Шереметьево, а рейс SU 232 Москва — Дели сел в столице Узбекистана — Ташкенте.

0:27. Армия Индии заявила, что Пакистан ведет артиллерийский обстрел приграничных территорий в районе Пунч-Раджаури спорного региона Кашмир. «Индийская армия реагирует соответствующим образом»,— сообщили в армии Индии.

Из-за чего обострился конфликт Индии и Пакистана

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0:23. ПВО Пакистана сбила два индийских самолета Rafale после нарушения ими воздушного пространства, передает пакистанский Samaa TV.

0:19. Президент США Дональд Трамп назвал позором удары Индии по Пакистану, передает Reuters.

0:18. Индия запустила три ракеты по контролируемой Пакистаном части района Кашмир, а также по провинции Пенджаб. Одна из них поразила мечеть в городе Бахавалпур. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.

0:17. По меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в Пакистане в результате ударов ВС Индии, передает Geo TV.

Город Музаффарабад на пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир

Город Музаффарабад на пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир

Фото: Stringer / Reuters

Город Музаффарабад на пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир

Фото: Stringer / Reuters

0:16. Интенсивные обстрелы между индийскими и пакистанскими войсками идут в трех районах в Кашмире, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

0:15. Минобороны Индии: операция «Синдур» была проведена после «варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала». «Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

0:08. Министр обороны Пакистана: все пораженные цели — это гражданские объекты, а не лагеря боевиков, передает Geo TV.

0:05. Пакистан пока не планирует запрашивать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов армии Индии по объектам на территории страны. Об этом «РИА Новости» сообщили в миссии страны при ООН.

К чему может привести новый конфликт Индии и Пакистана

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0:04. Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии, сообщил источники Samaa TV.

0:03. Источник Reuters в службе безопасности Пакистана сообщил, что по крайней мере один ребенок погиб и двое ранены рядом с городом Бахавалпур в результате нападения Индии.

0:02. Представитель Минобороны Пакистана назвал атаку Индии «позорной и трусливой». «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это (нападение) в то время и в том месте, которые он выберет. Эта провокация не останется без ответа»,— заявил представитель Минобороны Пакистана.

0:01. Представитель Минобороны Пакистана сообщил, что авиация страны поднята в воздух.

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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