Военная операция Индии «Синдур» и ответ Пакистана. Главное

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек. Пакистан сообщил о жертвах среди мирного населения и ответил на действия Индии. Главное о конфликте двух стран — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akhtar Soomro / Reuters Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Действия Индии

Минобороны Индии ночью 6 мая сообщило, что в течение нескольких часов провело военную операцию под названием «Синдур» в приграничных районах Пакистана. Во время операции «были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», сообщили в ведомстве.

«Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала. Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности»,— говорилось в заявлении Минобороны Индии.

Согласно официальным данным ведомства, «в общей сложности мишенями стали девять объектов». Как сообщило индийское агентство ANI со ссылкой на источники, удары наносились по лагерям террористов, а их целью были высшие руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России). По данным индийского телеканала News18, были убиты 7 террористов и 60 получили ранения.

Представитель Сухопутных войск Индии сообщил, что в результате артобстрела со стороны Пакистана в Кашмире погибли три мирных жителя. О потерях со стороны индийских военнослужащих не сообщалось.

Синдур — порошок красного цвета, наносится индийскими женщинами вдоль пробора и в виде точки на лбу. Операция была названа в честь индийских женщин, потерявших мужей во время теракта в Пахалгаме.

Ответ Пакистана

Еще до официального заявления индийского Минобороны генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде. Впоследствии премьер-министр страны Шехбаз Шариф говорил об атаке на пять населенных пунктов в Пакистане.

Генерал-лейтенант Шариф Чаудри заявил, что во время военной операции Индии не менее 8 человек погибли и 35 получили ранения.

«Этот отвратительный акт агрессии не останется безнаказанным, — заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.— Пакистан оставляет за собой абсолютное право решительно ответить на это неспровоцированное нападение Индии — решительный ответ уже готовится. <...> Врагу никогда не будет позволено достичь своих злонамеренных целей».

Вскоре Пакистан закрыл воздушное пространство страны на 48 часов и поднял в воздух истребители. Во время ответных действий, как сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, были сбиты пять самолетов ВВС Индии: три истребителя Rafale, один Cу-30 и один МиГ-29.

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