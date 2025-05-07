Dawn: Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии

Вооруженные силы Пакистана оставляют за собой право принять контрмеры в ответ на военные действия Индии. Об этом в среду заявили в Совете безопасности Пакистана, сообщает издание Dawn. Исламабад исходит из того, что ответственность за эскалацию в регионе полностью лежит на Индии.

«В связи с этим перед вооруженными силами Пакистана стоит обязанность предпринять соответствующие действия»,— цитирует Dawn заявление пакистанского Совета национальной безопасности.

По данным издания, в заявлении Совбеза говорится, что Пакистан оставляет за собой право «реагировать на атаки Индии в целях самообороны в любое время, в любом месте и любым способом на свое усмотрение при наличии разрешения военных предпринять “соответствующие меры”». В заявлении Совбеза также есть отсылка к статье 51 Устава ООН, уточняет Dawn.

Утром 7 мая Минобороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Пакистану и территории Джамму и Кашмир, которую Нью-Дели считает оккупированной Пакистаном. Индийские власти объяснили операцию желанием предотвратить атаки боевиков. В Нью-Дели утверждают, что атаки были проведены по «лагерям террористов», в том числе по оплоту группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (признана в России террористической и запрещена) в Бахавалпуре и базе движения «Лашкар-и-Тайба» (признана в России террористической и запрещена) в Муридке.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых — 25 жителей Индии и один турист из Непала. После этого лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

Главное о конфликте Индии и Пакистана — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая