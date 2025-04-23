Кошмар в Кашмире

В индийском штате Джамму и Кашмир произошел самый масштабный теракт, каковых в Индии, по ряду оценок, не бывало со времен массового расстрела в Мумбаи в 2008 году. 22 апреля боевики из малоизвестной группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в окрестностях популярного среди гостей штата городка Пахалгам, в результате чего погибли 26 человек. Это грозит серьезно ударить по туристической отрасли Кашмира, вступившей в период расцвета после административного переустройства этой индийской территории пять лет назад, а на фоне подозрений Дели в причастности к этому Пакистана — еще и омрачить и без того непростые отношения двух южноазиатских соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники индийских спецслужб и медики

Фото: Stringer / Reuters Сотрудники индийских спецслужб и медики

Фото: Stringer / Reuters

В прошлом населенный преимущественно мусульманами индийский штат Джамму и Кашмир, имеющий спорные территории с Пакистаном, был знаком с терроризмом не понаслышке. Однако на фоне ослабления местного повстанческого движения в последние годы регион переживал настоящий туристический бум. В прошлом году его посетили 23 млн туристов, включая десятки тысяч иностранцев. В Кашмире даже всерьез стали задумываться о мерах по ограничению количества визитеров, чтобы не навредить экосистеме региона и не истощить его инфраструктуру.

Теракт, потрясший не только Индию, но и весь мир, произошел 22 апреля в одной из наиболее популярных среди туристов точек — живописном горном местечке вблизи города Пахалгам, которое иногда называют маленькой Швейцарией.

Вооруженные боевики — их предположительно было шестеро — открыли огонь по группе туристов в отдаленном уголке, добраться до которого можно только пешком или верхом на лошади. По некоторым данным, перед убийством террористы спрашивали, какую религию исповедуют их жертвы.

В результате нападения 26 человек погибли, сообщили на следующий день в правоохранительных органах Индии, более десятка получили серьезные ранения. В числе убитых оказались и два иностранца — гражданин ОАЭ и непалец. Информации о россиянах среди жертв и пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индии. Как отметил главный министр региона Омар Абдулла, «эта атака намного масштабнее, чем все, что мы видели в отношении мирных жителей за последние годы».

Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Кашмирское сопротивление». Согласно утверждениям ее представителей, разместивших информацию о нападении в соцсетях 23 апреля, те, на кого напали, «не были обычными туристами, а были связаны с индийскими спецслужбами».

Кроме того, террористы назвали нападение акцией возмездия за то, что в Джамму и Кашмире осели более 85 тыс. «чужаков» (имеются в виду индуисты), что привело к «демографическим изменениям».

В 2019 году индийские власти отменили действие 370-й статьи конституции, положив тем самым конец особому статусу Кашмира, дававшему кашмирцам среди прочего льготы при занятии административных должностей внутри штата и серьезно ограничивавшему права на приобретение недвижимости в Кашмире жителями других индийских регионов. Впрочем, главной претензией Дели к штату были не столько его привилегии (Кашмир, к слову, единственный из всех штатов Индии имел собственную конституцию), сколько то, что местные власти, по мнению Индии, саботировали решения центра и вместо реальной борьбы с сепаратизмом заигрывали с пропакистанскими сторонниками независимости штата. Как следствие, в 2019 году Кашмир был разделен на две территории федерального подчинения, Джамму и Кашмир и Ладакх, и все индийцы получили право устраиваться там на работу и покупать землю. Но зато на территории, за которую Индия и Пакистан в прошлом дважды воевали и которая долгие годы жила как на пороховой бочке, установился прочный мир.

Поэтому нынешнее нападение во многом стало ударом по тому, что премьер Индии Нарендра Моди и его индуистская националистическая партия «Бхаратия джаната парти» все последние годы выставляли в качестве доказательства своей правоты при отмене особого статуса Джамму и Кашмира.

Между тем из-за теракта Нарендра Моди спешно прервал свой визит в Саудовскую Аравию и сразу по возвращении в Дели провел экстренное совещание с министрами и руководителями служб безопасности. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также досрочно завершила свою поездку в США и Перу, заявив, что хочет «побыть с народом в это трудное и трагическое время».

Местные жители встретили новости о расстреле массовыми акциями протеста под лозунгами «Нет терроризму» и «Прекратите убийства наших гостей».

А многочисленные туристы, находящиеся в Кашмире, стали спешно покидать район. Для их эвакуации авиационные власти Индии ввели дополнительно четыре рейса из летней столицы территории Сринагара до Дели и Мумбаи, поставив в режим ожидания еще несколько дополнительных рейсов на фоне возросших потребностей в эвакуации. «Мы знаем, что туристы в целом в безопасности в Кашмире, но после того инцидента, который здесь произошел, нельзя ожидать, что они останутся. Отмены массовые, почти 80%. Вся хорошая работа за несколько последних лет пошла насмарку. Потребуется много усилий, чтобы снова привлечь туристов в Кашмир»,— рассказал изданию The Global Kashmir туроператор из Сринагара Айджаз Али.

Разумеется, индийские спецслужбы сразу же заподозрили в причастности к теракту соседний Пакистан, который в прошлом открыто признавал поддержку повстанцев в Кашмире, но исключительно моральную и дипломатическую. В ответ на это министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил 23 апреля, что обвинить Пакистан в нападении «легко», но Исламабад не имеет никакого отношения к убийствам в Пахалгаме и считает это внутренним выступлением против индийского правительства.

В МИД Пакистана на трагедию отреагировали более дипломатично, выразив устами официального представителя министерства Шафката Али Хана соболезнования близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Свои соболезнования индийскому руководству выразили и многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина. «Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание»,— отметил он в телеграмме своей индийской коллеге Драупади Мурму и премьеру Моди, заявив о готовности к «наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Наталия Портякова