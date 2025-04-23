Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кошмар в Кашмире

В Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт

В индийском штате Джамму и Кашмир произошел самый масштабный теракт, каковых в Индии, по ряду оценок, не бывало со времен массового расстрела в Мумбаи в 2008 году. 22 апреля боевики из малоизвестной группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в окрестностях популярного среди гостей штата городка Пахалгам, в результате чего погибли 26 человек. Это грозит серьезно ударить по туристической отрасли Кашмира, вступившей в период расцвета после административного переустройства этой индийской территории пять лет назад, а на фоне подозрений Дели в причастности к этому Пакистана — еще и омрачить и без того непростые отношения двух южноазиатских соседей.

Сотрудники индийских спецслужб и медики

Сотрудники индийских спецслужб и медики

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники индийских спецслужб и медики

Фото: Stringer / Reuters

В прошлом населенный преимущественно мусульманами индийский штат Джамму и Кашмир, имеющий спорные территории с Пакистаном, был знаком с терроризмом не понаслышке. Однако на фоне ослабления местного повстанческого движения в последние годы регион переживал настоящий туристический бум. В прошлом году его посетили 23 млн туристов, включая десятки тысяч иностранцев. В Кашмире даже всерьез стали задумываться о мерах по ограничению количества визитеров, чтобы не навредить экосистеме региона и не истощить его инфраструктуру.

Теракт, потрясший не только Индию, но и весь мир, произошел 22 апреля в одной из наиболее популярных среди туристов точек — живописном горном местечке вблизи города Пахалгам, которое иногда называют маленькой Швейцарией.

Вооруженные боевики — их предположительно было шестеро — открыли огонь по группе туристов в отдаленном уголке, добраться до которого можно только пешком или верхом на лошади. По некоторым данным, перед убийством террористы спрашивали, какую религию исповедуют их жертвы.

В результате нападения 26 человек погибли, сообщили на следующий день в правоохранительных органах Индии, более десятка получили серьезные ранения. В числе убитых оказались и два иностранца — гражданин ОАЭ и непалец. Информации о россиянах среди жертв и пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индии. Как отметил главный министр региона Омар Абдулла, «эта атака намного масштабнее, чем все, что мы видели в отношении мирных жителей за последние годы».

Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Кашмирское сопротивление». Согласно утверждениям ее представителей, разместивших информацию о нападении в соцсетях 23 апреля, те, на кого напали, «не были обычными туристами, а были связаны с индийскими спецслужбами».

Кроме того, террористы назвали нападение акцией возмездия за то, что в Джамму и Кашмире осели более 85 тыс. «чужаков» (имеются в виду индуисты), что привело к «демографическим изменениям».

В 2019 году индийские власти отменили действие 370-й статьи конституции, положив тем самым конец особому статусу Кашмира, дававшему кашмирцам среди прочего льготы при занятии административных должностей внутри штата и серьезно ограничивавшему права на приобретение недвижимости в Кашмире жителями других индийских регионов. Впрочем, главной претензией Дели к штату были не столько его привилегии (Кашмир, к слову, единственный из всех штатов Индии имел собственную конституцию), сколько то, что местные власти, по мнению Индии, саботировали решения центра и вместо реальной борьбы с сепаратизмом заигрывали с пропакистанскими сторонниками независимости штата. Как следствие, в 2019 году Кашмир был разделен на две территории федерального подчинения, Джамму и Кашмир и Ладакх, и все индийцы получили право устраиваться там на работу и покупать землю. Но зато на территории, за которую Индия и Пакистан в прошлом дважды воевали и которая долгие годы жила как на пороховой бочке, установился прочный мир.

Поэтому нынешнее нападение во многом стало ударом по тому, что премьер Индии Нарендра Моди и его индуистская националистическая партия «Бхаратия джаната парти» все последние годы выставляли в качестве доказательства своей правоты при отмене особого статуса Джамму и Кашмира.

Между тем из-за теракта Нарендра Моди спешно прервал свой визит в Саудовскую Аравию и сразу по возвращении в Дели провел экстренное совещание с министрами и руководителями служб безопасности. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман также досрочно завершила свою поездку в США и Перу, заявив, что хочет «побыть с народом в это трудное и трагическое время».

Местные жители встретили новости о расстреле массовыми акциями протеста под лозунгами «Нет терроризму» и «Прекратите убийства наших гостей».

А многочисленные туристы, находящиеся в Кашмире, стали спешно покидать район. Для их эвакуации авиационные власти Индии ввели дополнительно четыре рейса из летней столицы территории Сринагара до Дели и Мумбаи, поставив в режим ожидания еще несколько дополнительных рейсов на фоне возросших потребностей в эвакуации. «Мы знаем, что туристы в целом в безопасности в Кашмире, но после того инцидента, который здесь произошел, нельзя ожидать, что они останутся. Отмены массовые, почти 80%. Вся хорошая работа за несколько последних лет пошла насмарку. Потребуется много усилий, чтобы снова привлечь туристов в Кашмир»,— рассказал изданию The Global Kashmir туроператор из Сринагара Айджаз Али.

Разумеется, индийские спецслужбы сразу же заподозрили в причастности к теракту соседний Пакистан, который в прошлом открыто признавал поддержку повстанцев в Кашмире, но исключительно моральную и дипломатическую. В ответ на это министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил 23 апреля, что обвинить Пакистан в нападении «легко», но Исламабад не имеет никакого отношения к убийствам в Пахалгаме и считает это внутренним выступлением против индийского правительства.

В МИД Пакистана на трагедию отреагировали более дипломатично, выразив устами официального представителя министерства Шафката Али Хана соболезнования близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Свои соболезнования индийскому руководству выразили и многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина. «Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание»,— отметил он в телеграмме своей индийской коллеге Драупади Мурму и премьеру Моди, заявив о готовности к «наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Наталия Портякова

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

Предыдущая фотография
15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

Следующая фотография
1 / 17

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все