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Коммерсантъ FM
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Специальная кашмирская операция

К чему может привести новый конфликт Индии и Пакистана

Силы безопасности Индии проводят антитеррористическую операцию на приграничной с Пакистаном союзной территории Джамму и Кашмир после теракта в городе Пахалгам. Побоище в Кашмире, в котором Дели обвиняет пакистанские спецслужбы, стало серьезным вызовом премьер-министру Нарендре Моди, в 2019 году принявшему «историческое решение» о реорганизации населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир и его интеграции в состав страны. Новая конфронтация Индии и Пакистана наносит удар по единству ШОС в год председательства Китая, рискует сорвать региональные проекты сотрудничества и ставит в непростое положение Россию, от которой Индия ждет решительной поддержки в своем противостоянии с Исламабадом.

В связи с обострением обстановки индо-пакистанская граница закрыта

В связи с обострением обстановки индо-пакистанская граница закрыта

Фото: Pawan Kumar / Reuters

В связи с обострением обстановки индо-пакистанская граница закрыта

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Самый резонансный за почти два десятилетия теракт в Индии, совершенный 22 апреля вблизи города Пахалгам в граничащем с Пакистаном районе Джамму и Кашмир, поставил два обладающих ядерным оружием соседних государства на грань нового конфликта. Хотя его переход в ядерную фазу пока не рассматривается в качестве вероятного сценария, продолжающаяся эскалация грозит далекоидущими последствиями всему региону.

По информации индийского агентства ANI, жители Джамму и Кашмира расчищают подземные бункеры, запасаются водой и продовольствием. Силы безопасности страны приведены в состояние повышенной готовности.


Как сообщили “Ъ” источники в Дели, Индия переживает один из сильнейших в своей истории всплесков антипакистанских настроений, после того как власти объявили о причастности Межведомственной разведки Пакистана (ISI) к расстрелу 26 туристов во время совершения конной прогулки в долине Байсаран. По словам собеседников “Ъ”, от правительства Нарендры Моди, в прошлом году переизбранного на третий срок, ждут самых решительных военных, экономических и политико-дипломатических мер против Пакистана, который в глазах полуторамиллиардной страны превратился в «анти-Индию».

Теракт в индийском Кашмире по своему сценарию имеет сходство с нападением в ноябре 2008 года на деловую столицу страны Мумбай, которое совершили террористы, тайно приплывшие к «воротам Индии» на лодках из Пакистана.

Однако если тогда главной мишенью террористов стали проживавшие в отелях Мумбая иностранцы, то на этот раз нападение, совершенное на индийских туристов, которые приехали в Кашмир с разных концов страны, имело все признаки устрашающей ритуальной казни немусульман.

Вторым отличием стало то, что это был первый подобный теракт в Кашмире после того, как в августе 2019 года премьер-министр Моди принял «историческое решение» отменить 370-ю статью Конституции, которая закрепляла за штатом Джамму и Кашмир особый статус.

Упразднив этот штат, который шесть лет назад получил новый территориальный статус двух союзных территорий, центральное правительство исходило из того, что этот шаг откроет новые возможности для полноценной политической и экономической интеграции района в состав страны. Одной из задач стало привлечение инвестиций в туристическую отрасль и превращение ее в локомотив регионального развития.

Кроме того, правительство Индии исходило из того, что этот шаг позволит покончить с сепаратистскими группировками, при поддержке Пакистана продолжавшими вооруженную борьбу за отделение Кашмира от Индии. В 2019 году решительно осудивший упразднение 370-й статьи индийской Конституции Пакистан пригрозил «использовать все средства» против действий Индии.

В связи с этим теракт в долине Байсаран, который произошел после того, как центральным властям удалось добиться заметных успехов в реализации стратегии национальной консолидации в Кашмире, стал крупнейшим вызовом премьеру Моди за более чем 11-летний срок его правления.

Как сообщил телеканал News18 со ссылкой на свои источники, индийские разведывательные службы предупреждают о возможности совершения новых терактов в Джамму и Кашмире, направленных против жителей других частей страны, туристов, сотрудников полиции и железных дорог. «Межведомственная разведка Пакистана и связанные с ней террористические организации планируют провести больше атак, особенно в округах Сринагар и Гандербал»,— отмечает телеканал News18.

Для предотвращения новых атак индийские силовики продолжают снос домов, принадлежащих террористам. В частности, были разрушены дома командира группировки «Лашкар-э-Тайиба» (запрещенная в России террористическая организация) Шахида Ахмеда Кутте, а также членов его ближайшего окружения Адиля Хуссейна Токера и Асифа Шейха.

После того как на прошлой неделе МИД Индии объявил о приостановке действия договора об использовании реки Инд 1960 года, индийское правительство на своем заседании решило принять меры по полному перекрытию водной артерии для соседнего государства.

Как заявил министр водных ресурсов Индии Чандракант Рагхунатх Патил, «правительство работает над краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными мерами, чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан». По словам индийского министра, это решение будет действовать до тех пор, пока Пакистан «достоверно и бесповоротно» не прекратит поддержку терроризма.

Новая конфронтация Индии и Пакистана грозит нанести удар по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), полноправными членами которой являются Дели и Исламабад.

Особый драматизм ситуации придает то обстоятельство, что конфликт в Кашмире вспыхнул с новой силой в год председательства в ШОС Китая, который имеет свой неурегулированный территориальный спор с Индией и традиционно поддерживает тесные связи с Исламабадом.

Индийская оборонная доктрина предусматривает необходимость обеспечения возможности войны на два фронта — китайский и пакистанский. В связи с этим, по мнению источников “Ъ” в Дели, в условиях продолжающейся конфронтации Индия и Пакистан будут искать недвусмысленную поддержку со стороны государств—партнеров ШОС, не довольствуясь их равноудаленностью от сторон конфликта.

Теракт в Кашмире, произошедший в год планируемого визита в Индию президента РФ Владимира Путина, ставит в непростое положение Россию, учитывая заметное оживление связей Москвы и Исламабада, включая контакты на высшем уровне. В июле прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, а в октябре Исламабад посетил российский премьер Михаил Мишустин, который принял участие в заседании Совета глав правительств государств—членов ШОС и провел встречу с пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.

Кроме того, ранее в апреле этого года вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о планах отправки в Пакистан первого в истории грузового поезда из России. «Учитывая обострение отношений с Пакистаном и обсуждаемые в Дели экономические санкции против Исламабада, индийская сторона будет особенно чувствительно относиться к контактам Москвы с государством, которое индийское руководство и общество сегодня однозначно воспринимают как анти-Индию»,— заявил “Ъ” шеф бюро агентства Press Trust of India в Москве Винай Шукла.

Сергей Строкань

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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