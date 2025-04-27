Специальная кашмирская операция

Силы безопасности Индии проводят антитеррористическую операцию на приграничной с Пакистаном союзной территории Джамму и Кашмир после теракта в городе Пахалгам. Побоище в Кашмире, в котором Дели обвиняет пакистанские спецслужбы, стало серьезным вызовом премьер-министру Нарендре Моди, в 2019 году принявшему «историческое решение» о реорганизации населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир и его интеграции в состав страны. Новая конфронтация Индии и Пакистана наносит удар по единству ШОС в год председательства Китая, рискует сорвать региональные проекты сотрудничества и ставит в непростое положение Россию, от которой Индия ждет решительной поддержки в своем противостоянии с Исламабадом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В связи с обострением обстановки индо-пакистанская граница закрыта

Фото: Pawan Kumar / Reuters В связи с обострением обстановки индо-пакистанская граница закрыта

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Самый резонансный за почти два десятилетия теракт в Индии, совершенный 22 апреля вблизи города Пахалгам в граничащем с Пакистаном районе Джамму и Кашмир, поставил два обладающих ядерным оружием соседних государства на грань нового конфликта. Хотя его переход в ядерную фазу пока не рассматривается в качестве вероятного сценария, продолжающаяся эскалация грозит далекоидущими последствиями всему региону.

По информации индийского агентства ANI, жители Джамму и Кашмира расчищают подземные бункеры, запасаются водой и продовольствием. Силы безопасности страны приведены в состояние повышенной готовности.



Как сообщили “Ъ” источники в Дели, Индия переживает один из сильнейших в своей истории всплесков антипакистанских настроений, после того как власти объявили о причастности Межведомственной разведки Пакистана (ISI) к расстрелу 26 туристов во время совершения конной прогулки в долине Байсаран. По словам собеседников “Ъ”, от правительства Нарендры Моди, в прошлом году переизбранного на третий срок, ждут самых решительных военных, экономических и политико-дипломатических мер против Пакистана, который в глазах полуторамиллиардной страны превратился в «анти-Индию».

Теракт в индийском Кашмире по своему сценарию имеет сходство с нападением в ноябре 2008 года на деловую столицу страны Мумбай, которое совершили террористы, тайно приплывшие к «воротам Индии» на лодках из Пакистана.

Однако если тогда главной мишенью террористов стали проживавшие в отелях Мумбая иностранцы, то на этот раз нападение, совершенное на индийских туристов, которые приехали в Кашмир с разных концов страны, имело все признаки устрашающей ритуальной казни немусульман.

Вторым отличием стало то, что это был первый подобный теракт в Кашмире после того, как в августе 2019 года премьер-министр Моди принял «историческое решение» отменить 370-ю статью Конституции, которая закрепляла за штатом Джамму и Кашмир особый статус.

Упразднив этот штат, который шесть лет назад получил новый территориальный статус двух союзных территорий, центральное правительство исходило из того, что этот шаг откроет новые возможности для полноценной политической и экономической интеграции района в состав страны. Одной из задач стало привлечение инвестиций в туристическую отрасль и превращение ее в локомотив регионального развития.

Кроме того, правительство Индии исходило из того, что этот шаг позволит покончить с сепаратистскими группировками, при поддержке Пакистана продолжавшими вооруженную борьбу за отделение Кашмира от Индии. В 2019 году решительно осудивший упразднение 370-й статьи индийской Конституции Пакистан пригрозил «использовать все средства» против действий Индии.

В связи с этим теракт в долине Байсаран, который произошел после того, как центральным властям удалось добиться заметных успехов в реализации стратегии национальной консолидации в Кашмире, стал крупнейшим вызовом премьеру Моди за более чем 11-летний срок его правления.

Как сообщил телеканал News18 со ссылкой на свои источники, индийские разведывательные службы предупреждают о возможности совершения новых терактов в Джамму и Кашмире, направленных против жителей других частей страны, туристов, сотрудников полиции и железных дорог. «Межведомственная разведка Пакистана и связанные с ней террористические организации планируют провести больше атак, особенно в округах Сринагар и Гандербал»,— отмечает телеканал News18.

Для предотвращения новых атак индийские силовики продолжают снос домов, принадлежащих террористам. В частности, были разрушены дома командира группировки «Лашкар-э-Тайиба» (запрещенная в России террористическая организация) Шахида Ахмеда Кутте, а также членов его ближайшего окружения Адиля Хуссейна Токера и Асифа Шейха.

После того как на прошлой неделе МИД Индии объявил о приостановке действия договора об использовании реки Инд 1960 года, индийское правительство на своем заседании решило принять меры по полному перекрытию водной артерии для соседнего государства.

Как заявил министр водных ресурсов Индии Чандракант Рагхунатх Патил, «правительство работает над краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными мерами, чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан». По словам индийского министра, это решение будет действовать до тех пор, пока Пакистан «достоверно и бесповоротно» не прекратит поддержку терроризма.

Новая конфронтация Индии и Пакистана грозит нанести удар по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), полноправными членами которой являются Дели и Исламабад.

Особый драматизм ситуации придает то обстоятельство, что конфликт в Кашмире вспыхнул с новой силой в год председательства в ШОС Китая, который имеет свой неурегулированный территориальный спор с Индией и традиционно поддерживает тесные связи с Исламабадом.

Индийская оборонная доктрина предусматривает необходимость обеспечения возможности войны на два фронта — китайский и пакистанский. В связи с этим, по мнению источников “Ъ” в Дели, в условиях продолжающейся конфронтации Индия и Пакистан будут искать недвусмысленную поддержку со стороны государств—партнеров ШОС, не довольствуясь их равноудаленностью от сторон конфликта.

Теракт в Кашмире, произошедший в год планируемого визита в Индию президента РФ Владимира Путина, ставит в непростое положение Россию, учитывая заметное оживление связей Москвы и Исламабада, включая контакты на высшем уровне. В июле прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, а в октябре Исламабад посетил российский премьер Михаил Мишустин, который принял участие в заседании Совета глав правительств государств—членов ШОС и провел встречу с пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.

Кроме того, ранее в апреле этого года вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о планах отправки в Пакистан первого в истории грузового поезда из России. «Учитывая обострение отношений с Пакистаном и обсуждаемые в Дели экономические санкции против Исламабада, индийская сторона будет особенно чувствительно относиться к контактам Москвы с государством, которое индийское руководство и общество сегодня однозначно воспринимают как анти-Индию»,— заявил “Ъ” шеф бюро агентства Press Trust of India в Москве Винай Шукла.

Сергей Строкань