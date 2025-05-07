МИД Индии: нападение в Кашмире совершили «обученные в Пакистане террористы»

В нападении на туристов в штате Джамму и Кашмир участвовали пакистанские террористы, а также боевики, проходившие обучение на территории Пакистана. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Priyanshu Singh / Reuters Фото: Priyanshu Singh / Reuters

«Группа, называющая себя "Фронтом сопротивления", взяла на себя ответственность за нападение. Эта группа является прикрытием для запрещенной ООН пакистанской террористической группировки "Лашкар-и-Тайба" (признана в России террористической и запрещена.— "Ъ")»,— рассказал господин Мисри на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC-TV18.

Он добавил, что 25 граждан Индии и один непалец были «трусливо» убиты в результате теракта. «Это самый серьезный инцидент со времени атаки в Мумбае в 2008 году, учитывая тот факт, что нападению подверглись мирные жители»,— подчеркнул первый замглавы индийского МИДа.

22 апреля боевики открыли огонь по туристам в Пахалгаме (штат Джамму и Кашмир). Индия назвала Пакистан причастным к теракту. Вечером 6 мая армия Индии в качестве ответной меры начала операцию «Синдур». Индийские ракеты ударили по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

О развитии военного конфликта Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».