Трамп назвал позором эскалацию между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп назвал позором возобновившиеся боестолкновения между Индией и Пакистаном. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится»,— сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете.

Вечером 6 мая Минобороны Индии объявило о начале «Операции Синдур» против Пакистана. В ответ на ракетных удары по пакистанским объектам Исламабад поднял в воздух истребители. СМИ пишут о погибших и пострадавших. Как сообщают пакистанские СМИ, сбиты два индийских самолета Rafale.

Подробнее о ситуации — в онлайне «Ъ».

Лусине Баласян