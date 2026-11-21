Футболист «Баварии» Гарри Кейн выбыл на три месяца после операции на голеностопе
Капитан сборной Англии по футболу и нападающий клуба «Бавария» Гарри Кейн перенес операцию после разрыва связок голеностопа во время матча чемпионата Германии. Ему потребуется около трех месяцев на реабилитацию, сообщает Sky Sports.
Гарри Кейн — лучший бомбардир «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии за всю историю, а также второй по количеству голов в Премьер-лиге. Футболист дважды получил «Золотую бутсу» в 2024 и 2024 годах. В 2026-м также стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football. Во время пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА установил рекорд по количеству матчей за сборную Англии — матч со сборной Хорватии стал 126-м для форварда.
«Конечно, я очень расстроен, что получил эту травму, но, как всегда, это возможность продемонстрировать стойкость и прогресс в 2027 году. Я вернусь свежим и готовым к продуктивному завершению сезона»,— написал Гарри Кейн в соцсети Х.
Гарри Кейн получил травму в матче 10-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Кельном» 20 ноября, который завершился со счетом 1:1. Форвард покинул поле на 20-й минуте, его заменил полузащитник Том Бишоф. Медицинское обследование выявило у 33-летнего игрока разрыв связки левого голеностопного сустава.
Гарри Кейн пропустит 11 матчей Бундеслиги, матч 1/16 финала Кубка Германии против «Герты», а также все четыре оставшихся матча «Баварии» в Лиге чемпионов. Если реабилитация пройдет по плану, у нападающего останется чуть больше месяца на подготовку к четвертьфиналу Лиги наций в составе сборной Англии.