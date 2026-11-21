Гарри Кейн — лучший бомбардир «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии за всю историю, а также второй по количеству голов в Премьер-лиге. Футболист дважды получил «Золотую бутсу» в 2024 и 2024 годах. В 2026-м также стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football. Во время пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА установил рекорд по количеству матчей за сборную Англии — матч со сборной Хорватии стал 126-м для форварда.