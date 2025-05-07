Премьер-министр Пакистана назвал атаку Индии «актом войны»

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прокомментировал действия вооруженных сил Индии в приграничных регионах страны. Он назвал действия индийской армии «актом войны». Пакистан имеет полное право «дать решительный ответ», добавил премьер.

«Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в своих гнусных целях»,— написал он в соцсети X.

Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что армия наносит удары по Индии в ответ на операцию индийских военных. По его словам, пакистанские вооруженные силы действуют «на земле и в воздухе», передает газета Dawn.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. В Минобороны Пакистана сообщили о трех погибших и 12 пострадавших.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».