Reuters: Индия проинформировала РФ, США и еще три страны об операции «Синдур»

Индия проинформировала Россию, США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ об операции «Синдур». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Индии.

Вечером 6 мая Минобороны Индии заявило о проведении операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. По словам ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Минобороны Пакистана сообщило о трех погибших и 12 пострадавших в результате атаки. Премьер-министр Шахбаз Шариф назвал атаку «актом войны». По его словам, Пакистан имеет полное право «дать решительный ответ».

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».