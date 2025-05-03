Главные новости к утру 3 мая

Ночью в двух регионах России начались пожары и были повреждены жилые дома в результате налетов БПЛА. Сбитые беспилотники рухнули на три частных дома в Анапском районе. Таким же образом был поврежден дом в станице Тамань Краснодарского края. В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелись два дома, один из которых нежилой, сообщали власти регионов.

Власти США разработали новые экономические санкции против России, пишет Reuters со ссылкой на источники. В них входят меры против банковского и энергетического секторов. Рестрикции, в частности, касаются «Газпрома» и других компаний, занимающихся природными ресурсами.

Президент США Дональд Трамп допустил краткосрочную рецессию в экономике страны. При этом он считает, что в долгосрочной перспективе с экономикой Соединенных Штатов все будет «в порядке».

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) закупило рекордное количество долларов США, чтобы сдержать укрепление гонконгского доллара (HKD), сообщил Bloomberg. На валютную интервенцию регулятор потратил 46,5 млрд HKD ($6 млрд). Эта операция направлена на сохранение привязки HKD к доллару США.

Власти Украины запросили у США оборудование и услуги для поддержки эксплуатации самолетов F-16. Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную сделку. Планируется, что в контракт на сумму $310,5 млн войдут услуги по подготовке летчиков и техников для обслуживания истребителей. Правительство США и подрядчики предоставят Украине инженерные, технические и логистические услуги, а также предоставят техническую документацию и исследования.

В Госдепартаменте США обеспокоились решением властей ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал Берлин сменить политический курс, а также назвал решение властей Германии «скрытой тиранией».

В городе Харста, который находится на границе столицы Сирии, погиб мирный житель, сообщает агентство SANA. Это произошло в результате налета израильских ВВС. В провинции Хама, по которой также был нанесен авиаудар, пострадали четыре человека. Бомбардировке подверглась и провинция Дараа. О пострадавших в этом регионе не сообщалось. ЦАХАЛ утверждает, что ВВС били по военным целям.