Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» погибли в ДТП в Чили
Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии в Чили, сообщили «Ъ» в компании. ДТП произошло еще 21 ноября: в посольстве России ранее подтвердили гибель двух россиян в этой аварии, но их имена тогда не раскрыли.
Авария произошла в регионе Магальянес на юге Чили. Туристический микроавтобус ехал из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес и столкнулся с грузовиком.
Водителю микроавтобуса предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и назначили домашний арест, сообщала La Prensa Austral. Его обвиняют в управлении транспортом в состоянии наркотического опьянения.