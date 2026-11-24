«Все, кина не будет»
Что будет с прокатом, если зарубежные фильмы ограничат квотами
В России собираются ограничить показ иностранного кино. Депутаты подготовили законопроект о его квотировании, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Кинотеатрам выделят периоды, когда нужно либо отказаться от зарубежных релизов, либо сократить долю показов до минимума. Такой режим будет действовать до 45 дней в году.
Кроме того, за каждое прокатное удостоверение для иностранного фильма дистрибьютор будет платить 5 млн руб., а за мультфильм — 3 млн руб. Каждый квартал государству будут перечислять 10% от кассовых сборов. Кто именно подготовил законопроект и когда его внесут в Думу, не уточняется. Если документ примут в таком варианте, прокатчики могут лишиться до 80% иностранных картин, говорит глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков:
«Квоты будут устанавливаться только за 90 дней. Проблема в том, что весь иностранный контент, который покупается сейчас, покупается за полтора-два года. И планировать дату выхода, когда дистрибьютор не знает квот, будет нереально. Далее, если смотреть на фильмы, а их более 460 вышло в 2026 году. Это фильмы, которые получили прокатные удостоверения, соответствуют российским ценностям и прошли проверку Минкульта. Так вот, если установить прямой порог в 5 млн руб., то только для того, чтобы его купить, дистрибьютор должен на фильм собрать 12,5 млн руб. Если взять фильмы, которые выходили в 2026 году, и если бы этот закон действовал, до экранов не дошли бы более 70-80% фильмов. Это где-то 350-360 в год».
По данным ТАСС, за нарушение правил квотирования депутаты хотят ввести административную ответственность. Свободные от зарубежных фильмов дни придутся на самые популярные у посетителей кинотеатров периоды, полагает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:
«В приоритете, я думаю, будут именно январские праздники. Также ограничения коснутся весенних праздников: март, февраль, майские праздники. И, мне кажется, часть периода будет распределена на октябрьский, ноябрьский, когда выходит достаточно много российских премьер. А на это время достаточно ли только отечественных фильмов?
Российские фильмы, к сожалению, не смогут заместить ушедшие иностранные, потому что их нет в таком количестве. Например, с мая по сентябрь иностранных премьер в 3,5 раза больше, чем российских.
При этом российских фильмов со сбором выше 100 000 руб. выходит пять-шесть штук».
За некоторые зарубежные картины платить не нужно будет. Среди исключений фильмы стран ЕАЭС, победители фестивалей из перечня Минкульта и киноленты, которые выпускали до 1993 года. Деньги от дистрибьюторов власти направят на контроль за прокатом и расписанием кинотеатров. Предлагаемые меры ударят не только по зарубежному прокату, но и по доходам кинотеатров, отмечает глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин:
«Давайте начнем с того, что мы приняли закон о невозможности показа любого контента без прокатного удостоверения. На январские праздники, на День Победы кинотеатры показывают зарубежный контент? Да нет, Министерство культуры не выдает прокатное удостоверение на январские даты. Это уже и так все есть. Это нормально. Нужно ли регулировать то, что индустрия самостоятельно урегулировала?
Если это крупный мейджеровский фильм, а сейчас мейджеровских фильмов нет, только «Пиратка», со сбором больше миллиарда, а таких очень мало за этот год, наверное, «Майкл», надеюсь, будут «Голодные игры», то, в принципе, 5 млн руб. за такой фильм можно и заплатить. Но таких фильмов единицы. Большинство из около 300 зарубежных фильмов — это фестивальные и так далее. И это утопия. Все немейджеровские, средние фильмы будут выходить либо как пиратка, либо на платформах.
При ввозе зарубежного кино правообладатель, тот, кто купил, платит НДС. Значит, НДС будет меньше. Вопрос — зачем? Как вы знаете, торговые центры сейчас не очень хорошо себя чувствуют. Соответственно, чем меньше будет собирать кинотеатров, а это последний, наверное, оплот, один из последних. Сейчас остаются только фитнес и детские развлекательные зоны. Количество кинотеатров будет меньше, торговым центрам будет еще тяжелее».
Поддержать российский кинематограф призывал Госдуму и Минкульт Владимир Путин. Весной он попросил ускорить принятие законопроектов, которые регулируют зарубежный прокат.