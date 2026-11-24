«Квоты будут устанавливаться только за 90 дней. Проблема в том, что весь иностранный контент, который покупается сейчас, покупается за полтора-два года. И планировать дату выхода, когда дистрибьютор не знает квот, будет нереально. Далее, если смотреть на фильмы, а их более 460 вышло в 2026 году. Это фильмы, которые получили прокатные удостоверения, соответствуют российским ценностям и прошли проверку Минкульта. Так вот, если установить прямой порог в 5 млн руб., то только для того, чтобы его купить, дистрибьютор должен на фильм собрать 12,5 млн руб. Если взять фильмы, которые выходили в 2026 году, и если бы этот закон действовал, до экранов не дошли бы более 70-80% фильмов. Это где-то 350-360 в год».