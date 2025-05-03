Трамп допустил недолгую рецессию в экономике США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в долгосрочной перспективе с экономикой страны все будет «в порядке». Он допускает, что в краткосрочном периоде Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией, но, так или иначе, Белый дом справится «фантастически», сказал он в интервью NBC News.

«Многие на Уолл-стрит говорят, что это будет величайший экономический подъём в истории»,— прокомментировал он опасения американских финансовых аналитиков о том, что страна может столкнуться с рецессией из-за изменчивой пошлинной политики США.

Большинство опрошенных Bank of America портфельных управляющих не верят в экономическую политику господина Трампа. Они считают, что мировая экономика находится на пороге рецессии из-за его внешней политики. Об этом же заявляла глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Она говорила, что если США и Китай продолжат торговую войну, в долгосрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы настроились на рецессию».