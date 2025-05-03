Reuters: США разработали новые санкции против «Газпрома»

Власти США разработали новые экономические санкции против России, в которые входят меры против банковского и энергетического секторов. Рестрикции, в частности, касаются «Газпрома» и других компаний, занимающихся природными ресурсами, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источники агентства утверждают, что санкции разрабатывались с целью надавить на власти РФ и подтолкнуть их к подписанию мирного договора с Украиной. Более жесткие меры против России пытается согласовать Совет национальной безопасности США, сказал Reuters один из собеседников. Однако неясно, одобрит ли президент США Дональд Трамп подготовленный пакет санкций, сообщает агентство.

2 мая представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США меняют «стиль и методологию» решения вопроса мирного урегулирования. По ее словам, США больше не будут посредниками между сторонами военного конфликта. В тот же день Bloomberg написал, что американские чиновники разработали варианты усиления экономического давления на Россию. Источники агентства не раскрыли, какие меры были предложены.