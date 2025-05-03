Обломки беспилотников рухнули на три частных дома в Анапском районе

Упавшие фрагменты БПЛА нанесли повреждения трем жилым домам в селе Юровка. В домах побилось стекло и повредило двери, рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. Администрация поможет восстановить имущество, пообещали в органе управления. Раненых нет.

Кроме того, обломки беспилотников упали на дерево в селе Цибанобалка. Это не нанесло повреждений гражданской инфраструктуре, утверждают в штабе. На местах происшествий работают экстренные службы.

За сегодняшнюю ночь обломки украинских беспилотников также вызвали пожары в станице Тамань Краснодарского края и в поселке Целина Ростовской области. В результате налетов были повреждены жилые дома. Люди не пострадали, сообщали власти регионов.