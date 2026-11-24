Предложение выложили на платформу
Платформа для размещения объявлений о недвижимости cian.ru появилась в 2001 году. По собственным данным компании, доля сервиса на российском рынке составляет около 40%. Совокупная выручка за первое полугодие 2026 года выросла на 20,5%, до 8,3 млрд руб., прибыль — в два раза, до 2 млрд руб.
По данным компании на конец 2025 года, 35% ЦИАН принадлежит Speedtime Group, которую контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. 6% акций напрямую принадлежат его дочерней структуре — Cian Investments Limited. Экс-глава проекта Максим Мельников через компанию MM Asia Invest Limited владеет 7%, еще 8% принадлежит «ЛБВФ Инвестментс Лимитед» основателя сервиса Дмитрия Демина. Оставшиеся акции находятся в свободном размещении.