Пресс-служба ЦИАН на своем сайте подтвердила получение предложения о покупке акций от «Т-Технологий». «Сегодня состоится заседание совета директоров компании, на котором планируется формирование специального комитета для проведения предварительной оценки предложения в интересах всех акционеров. О сроках проведения заседания совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении рекомендации относительно поступившего добровольного предложения, акционерам будет сообщено дополнительно. Дальнейшее решение о продаже акций в рамках оферты каждый акционер принимает самостоятельно после изучения предложения, законодательства и с учетом своих интересов»,— заявил представитель компании.