Саудовская Аравия учредила Арабскую коалицию в 2015 году для поддержки признанного правительства Йемена в конфликте с движением «Ансар Аллах». К ней присоединились ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Иордания, Марокко и Судан. Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года после перемирия, достигнутого в 2022 году.