Саудовская Аравия сообщила об атаке на небоскреб в Эр-Рияде
Один из небоскребов в финансовом квартале Эр-Рияда подвергся атаке, которую возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция назвала террористической. Об этом сообщило саудовское издание Arab News. Сведения о пострадавших и ущербе пока не приводятся.
Саудовская Аравия учредила Арабскую коалицию в 2015 году для поддержки признанного правительства Йемена в конфликте с движением «Ансар Аллах». К ней присоединились ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Иордания, Марокко и Судан. Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года после перемирия, достигнутого в 2022 году.
Ранее при атаке йеменских хуситов было повреждено самое высокое здание саудовской столицы. В нем находится штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund). 19 ноября были повреждены несколько этажей небоскреба и соседние здания.