В станице Краснодарского края начался пожар из-за падения обломков беспилотника

Станица Тамань пострадала от налета беспилотников армии Украины, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Обломки БПЛА повредили частный дом в станице, а также стали причиной пожара в районе Сухого озера, которая находится почти в центре Тамани.

Пожар у озера не нанес повреждений, уточнили в оперштабе. Администрация Темрюкского района поможет восстановить имущество собственникам пострадавшего дома, добавили там. Раненых в результате атаки нет.