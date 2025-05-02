Рубио: признание АдГ экстремистской партией — это замаскированная тирания

В Госдепартаменте США обеспокоились решением властей ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал Берлин сменить политический курс.

Он указал на то, что решение дает немецким спецслужбам полномочия для слежки за членами партии. Госсекретарь назвал это скрытой тиранией. «По-настоящему экстремистской является не популярная АдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а губительная политика открытых границ и миграции, которую поддерживает правящая элита и против которой выступает АдГ»,— написал господин Рубио на своей странице в соцсети X.

Контрразведка ФРГ объявила «Альтернативу для Германии» экстремистской сегодня, 2 мая. Решение объяснили тем, что АдГ не считает полноценными членами общества тех граждан, которые эмигрировали из мусульманских стран. Der Spiegel писал, что благодаря этому контрразведка сможет прослушивать разговоры членов АдГ и вербовать информаторов.