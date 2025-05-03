В Ростовской области загорелись два дома из-за падения обломков БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на регион. Силы ПВО отражают налет. Обломки одного из дронов рухнули на поселок Целина, из-за чего там загорелись два дома.

«Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных»,— написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале. Во втором доме никто не живет, уточнил врио губернатора.

В результате атаки пострадавших нет, сообщил господин Слюсарь. БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах, добавил он.