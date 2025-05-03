SANA: в пригороде Дамаска погиб мирный житель в результате авиаудара Израиля

В городе Харста, который находится на границе столицы Сирии, погиб мирный житель. Это произошло в результате налета израильских ВВС. Об этом сообщает агентство SANA.

В провинции Хама, по которой также был нанесен авиаудар, пострадали четыре человека. Бомбардировке подверглась и провинция Дараа, передает агентство. О пострадавших в Дааре не сообщалось.

О новых ударах по Сирии стало известно накануне, 2 мая. В армии Израиля заявили, что удары были нанесены по некоему военному объекту, зенитным установкам и инфраструктуре зенитно-ракетных комплексов. «ЦАХАЛ будет продолжать действовать по мере необходимости для защиты граждан Израиля»,— указано в заявлении Вооруженных сил страны.

До этого Израиль атаковал цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, это было сделано, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Друзы Израилевы».