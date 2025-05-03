Гонконг закупил рекордное количество долларов США

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) провело валютную интервенцию, потратив 46,5 млрд гонконгских долларов ($6 млрд) для сдерживания укрепления местной валюты. Эти меры направлены на сохранение привязки HKD к доллару США в установленном коридоре 7,75-7,85 HKD/$.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои данные, отслеживаемые с 2004 года, эта операция стала крупнейшей однодневной закупкой долларов. Представитель HKMA в Нью-Йорке подтвердил проведение интервенции.

Меры были приняты после того, как курс гонконгского доллара приблизился к верхней границе допустимого коридора. По данным Bloomberg, укрепление азиатских валют произошло на фоне заявления китайского министерства коммерции о рассмотрении возможности возобновления торговых переговоров с США. Это первый сигнал о потенциальном диалоге после эскалации торгового противостояния между двумя странами, пишет агентство.

Почему президент США резко смягчил риторику в отношении Китая — в обзоре иноСМИ от «Ъ».

Александр Рыльский