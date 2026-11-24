Из угля возгорится пламя
В кинотеатрах стартует приквел «Голодных игр»
В прокат выходят «Голодные игры: Рассвет жатвы» Фрэнсиса Лоуренса — шестой фильм популярной франшизы о тоталитарном государстве постапокалиптического будущего. Новая картина — приквел оригинальной тетралогии, и Юлия Шагельман сочла его совершенно необязательным повторением пройденного.
Первые «Голодные игры», основанные на одноименном романе Сьюзан Коллинз, вышли на экраны в 2013 году. События фильма разворачивались в государстве Панем, возникшем на месте современных США после экологической катастрофы. Столица Панема — Капитолий, где декадентствует элита, а обеспечивают ее роскошную жизнь 12 дистриктов (чем дальше от Капитолия, тем беднее). Держится эта система на внутренних войсках, пропаганде и устрашающем ритуале Голодных игр: ежегодно от каждого дистрикта выбирают по жребию двух разнополых представителей от 12 до 18 лет и отправляют их участвовать в гладиаторских боях, транслируемых на всю страну. Все работало как часы, пока от 12-го, самого бедного дистрикта на Игры не вышла Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и не устроила вместе со своими друзьями революцию.
Три книги Коллинз превратились в четыре фильма, но потом оказалось, что ей есть еще что рассказать (писателям тоже нужно зарабатывать). Так что Коллинз сочинила сначала приквел о молодых годах будущего президента Панема Кориолана Сноу (его экранизация «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышла в 2023 году), а потом еще один — о молодых годах будущего наставника Китнисс Хеймитча Эбернети. Его, собственно, и переносит на экран в «Рассвете жатвы» режиссер Лоуренс, снимавший все фильмы франшизы, кроме первого.
И если «Баллада…» — это история молодого идеалиста, перешедшего на темную сторону, что всегда интересно (другое дело, как ее реализовали в кино), то «Рассвет жатвы» не может предложить зрителям ровным счетом ничего из того, что они не знают.
Ведь свою историю Хеймитч, которого в квадрологии играл Вуди Харрельсон, а здесь — австралиец Джозеф Зада (в свои 21 он совершенно не выглядит на положенные его герою 16), рассказал в самом первом фильме. Победил в юбилейных пятидесятых Голодных играх, но потерял все дорогое сердцу, а главное — веру в человечество. Не смог справиться с ПТСР, запил, погряз в цинизме. В «Голодных играх» эта печальная повесть уложилась в пять минут — остальное Харрельсон просто сыграл. В новой же картине эта история растянута на почти три не слишком интересных часа.
Поскольку сюжет известен, переживать за героя всерьез не получается, а юному Заде, в отличие от предшественника, отчаянно не хватает харизмы. Чтобы это компенсировать, «Рассвет жатвы» предлагает галерею хороших взрослых актеров в ролях, что называется, полюбившихся зрителю героев. Кориолана Сноу в первых четырех фильмах играл Дональд Сазерленд — здесь это Рейф Файнс. Увы, его роль сводится к нескольким появлениям на экране со слегка брезгливым выражением лица и белой розой в петлице.
Один раз Сноу тошнит, и он рассказывает Хеймитчу о волшебных свойствах активированного угля — это знание молодому человеку очень пригодится. Уголь в фильме появляется еще раз пять, очевидно, в мире после апокалипсиса это главное средство от любой напасти.
Конферансье Голодных игр Цезаря Фликермана играет Киран Калкин, стилистку Эффи Тринкет — Эль Фэннинг: роли у них маленькие, но оба успевают блеснуть. При этом все внимание в фильме перетягивает Джесси Племонс в партии Плутарха Хэвенсби, будущего распорядителя Игр, а здесь пока еще рядового снимающего их телережиссера. Это самый сложный и неоднозначный персонаж картины: циничный пропагандист и один из бенефициаров панемского режима, но в то же время тайный вдохновитель революции, которую придется ждать еще 25 лет. Когда он в кадре, то затмевает всех — и ни у заслуженного артиста Файнса, ни тем более у Зады нет ни шанса.
Если и можно вычленить в «Рассвете жатвы» какую-то идею, кроме желания создателей фильма срубить денег на фанатах франшизы, то это размышление о безграничных возможностях пропаганды и о том, как телевизионная картинка подменяет реальность. Но и это уже было доходчиво изложено в каждом из предыдущих фильмов. Получается неприятный парадокс: с экрана звучат лозунги о том, что Голодные игры надо остановить, но сами авторы фильма затевают их вновь и вновь. Ведь в Голливуде, как в Панеме, шоу должно продолжаться, пока из него не будет до капли выжат весь коммерческий потенциал.