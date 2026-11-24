Первые «Голодные игры», основанные на одноименном романе Сьюзан Коллинз, вышли на экраны в 2013 году. События фильма разворачивались в государстве Панем, возникшем на месте современных США после экологической катастрофы. Столица Панема — Капитолий, где декадентствует элита, а обеспечивают ее роскошную жизнь 12 дистриктов (чем дальше от Капитолия, тем беднее). Держится эта система на внутренних войсках, пропаганде и устрашающем ритуале Голодных игр: ежегодно от каждого дистрикта выбирают по жребию двух разнополых представителей от 12 до 18 лет и отправляют их участвовать в гладиаторских боях, транслируемых на всю страну. Все работало как часы, пока от 12-го, самого бедного дистрикта на Игры не вышла Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и не устроила вместе со своими друзьями революцию.