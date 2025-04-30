«100 дней величия»

Сто дней Дональда Трампа на посту президента стали «самыми успешными» среди всех администраций в истории США. Об этом, что совсем неудивительно, заявил сам глава Белого дома на праздновании этого события в Мичигане, которое напоминало предвыборный митинг. В своей полуторачасовой речи Дональд Трамп по традиции похвалил самого себя за решительную борьбу с нелегалами, тарифную политику и возвращение к официальному существованию двух гендеров, а также вновь раскритиковал своих оппонентов — экс-президента Джо Байдена и «коммунистических радикальных левых судей». А данные опросов, свидетельствующие о его крайне низких рейтингах, нынешний хозяин Овального кабинета назвал фейками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп в Мичигане

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп в Мичигане

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Первые 100 дней в должности 47-го президента США Дональд Трамп решил отпраздновать с грандиозным размахом и не без символизма. Для этого местом праздничной речи был избран штат Мичиган — как признание заслуг избирателей этого колеблющегося штата в победе Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис на выборах в ноябре прошлого года.

Кроме того, именно там расположен центр автомобильной промышленности Америки, которую нынешний глава Белого дома не раз называл бенефициаром своей тарифной политики. Это, правда, оказалось спорно. Вслед за угрозой президента ввести 25-процентные пошлины на импортные запчасти и иностранные автомобили американские автопроизводители предупредили об опасности роста цен, и господину Трампу пришлось пойти на попятную.

Впрочем, выступая в пригороде Детройта вечером вторника, Дональд Трамп предпочел об этом не упоминать, а сосредоточиться на своих достижениях.

«Мы собрались сегодня вечером здесь, в самом сердце нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней любой администрации в истории нашей страны! За 100 дней мы осуществили самые глубокие перемены в Вашингтоне почти за 100 лет»,— без тени стеснения заявил глава Белого дома, за спиной которого на больших экранах красовалась надпись «100 дней величия».

Одной из главных своих заслуг президент предсказуемо назвал успешную борьбу с нелегальной миграцией (по данным Белого дома, с начала нынешнего срока 47-го президента из Штатов было депортировано 65,7 тыс. человек). Обвинив демократов в организации «массового вторжения и массовой миграции», господин Трамп добавил: «А мы осуществляем массовую депортацию».

При этом виновник торжества оправдал использование для этого закона «Об иностранных врагах» от 1798 года, несмотря на запрет суда ссылаться на этот законодательный акт для высылки мигрантов. В связи с этим досталось и судьям, вставляющим Дональду Трампу палки в колеса. «Мы не можем позволить горстке коммунистических радикальных левых судей препятствовать исполнению наших законов и брать на себя обязанности, которые принадлежат исключительно президенту Соединенных Штатов»,— посетовал глава Белого дома, тут же пообещав, что ничто не остановит его в «миссии по обеспечению безопасности Америки».

Для пущей убедительности грозные ремарки господина Трампа на тему миграции сопроводили видео с венесуэльскими иммигрантами, отправленными из США в печально известную тюрьму в Сальвадоре,— все это под музыку как из голливудского триллера и под одобрительные крики толпы.

Среди прочего президент США похвастался и тем, что положил конец «чуши» вокруг разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве и частном секторе, сделав официальной политикой Штатов существование только двух гендеров — мужского и женского. А еще администрация США, по его словам, «уже положила конец инфляции» (хотя в марте Бюро трудовой статистики заявило, что на самом деле инфляция выросла на 2,4% по сравнению с прошлым годом).

Немало лестных слов досталось и ближайшим соратникам Дональда Трампа. Так, президент еще раз заявил о несправедливости критики в адрес миллиардера Илона Маска, который на посту главы Департамента эффективности правительства снискал среди политического истеблишмента далеко не лучшие оценки. «То, что они с ним сделали, несправедливо. Это позор»,— поддержал господин Трамп своего верного соратника. И вновь выразил поддержку министру обороны Питу Хегсету, уже не единожды попавшему впросак из-за утечки секретных данных. «Я так ему доверяю. Фейковые новости преследуют его, но он крепкий орешек. Они не знают, насколько он крепкий»,— отозвался американский лидер о главе Пентагона.

И конечно, фейковыми, по убеждению Дональда Трампа, являются и все опросы общественного мнения, свидетельствующие о его непопулярности. 28 апреля телеканал CNN опубликовал данные опроса, согласно которым работу господина Трампа на посту президента по итогам первых 100 дней одобряет 41% американцев — это самый низкий уровень для любого американского президента за последние 70 лет. Это совпало и с данными других недавних опросов. Служба Ipsos, к примеру, оценила рейтинг президента США в 39%. По данным Gallup, рейтинг составляет 44%.

«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они (социологи.— “Ъ”) интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше»,— пожаловался Дональд Трамп. И тут же самоуверенно заявил, что, если бы опросы проводились честно, его поддержка среди американцев находилась бы на уровне 60–70%.

Напоследок 47-й глава Белого дома вновь прошелся по своему предшественнику — демократу Джо Байдену, высмеяв его умственные способности и даже то, как тот выглядит в плавках.

А заодно вновь заявил о том, что на самом деле это он, Дональд Трамп, а не Джо Байден выиграл выборы 2020 года.

В общей сложности праздничная речь президента продлилась 90 минут, в течение которых многие из его сторонников простояли с плакатами «Сделаем Америку снова великой» и «Золотой век Америки». Один из участников даже пришел с баннером «Трамп-2028» с намеком на третий срок нынешнего главы Белого дома, на что и он сам уже не раз намекал вопреки прописанному в конституции запрету.

Впрочем, немалая часть пришедших послушать американского лидера покинула огромный спортивно-выставочный центр в городе Уоррен недалеко от Детройта задолго до того, как президент закончил хвалить самого себя.

Наталия Портякова