В последние дни президент США заметно сменил тон в отношении тарифной политики с КНР, а также заявил, что не намерен добиваться ухода главы ФРС, которого он ранее резко критиковал. Теперь ведущие газеты и телеканалы пытаются понять, что стало причиной столь резкого разворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трампа предупредили о пустых прилавках и финансовых потрясениях из-за пошлин и увольнения Пауэлла

Беспрецедентные пошлины президента Дональда Трампа, особенно в отношении Китая, и недавние нападки на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вызвали тревогу среди некоторых его главных советников… Они предупредили президента о возможном финансовом хаосе и о том, что в ближайшее время прилавки магазинов могут опустеть. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Эти предупреждения, а также повышенная волатильность на рынках, похоже, сделали свое дело. Во вторник Трамп отказался от своих угроз отстранить Пауэлла от должности. Это мгновенно привело к позитивной реакции рынков. А затем, в среду, американские рынки снова выросли после комментариев министра финансов Скотта Бессента о том, что Трамп будет стремиться к деэскалации торговой войны с Китаем.

Трамп сделал вид, что никогда не хотел сместить Джерома Пауэлла из ФРС

Может быть, президент и захочет признать свое отступление. Но, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем он повторит свою собственную риторику о «прекращении» полномочий председателя ФРС. Именно на этом фоне президент фактически сказал журналистам: «Кто, я? Пауэлл? Кто говорил что-либо о попытках уволить Пауэлла?»

В этом нет никакой тайны: когда Трамп нацелился на главу ФРС, рынки рухнули. Сразу стало ясно, что инвесторам важнее сохранить на своем месте Пауэлла, чем президента.

Разворот Трампа в отношении Пауэлла и Китая произошел после суровых предупреждений по поводу экономики

После новых предупреждений с финансовых рынков, от лидеров бизнеса и ведущих советников, президент Дональд Трамп на этой неделе смягчил свою позицию в отношении тех, на кого он так часто нападал в последнее время: Джерома Пауэлла и Китая.

Трамп вступил в должность с твердым желанием перестроить мировую экономику. Но его решимость, похоже, пошатнулась перед лицом потрясений на рынке акций и облигаций, а также после убедительных просьб от влиятельных руководителей, которые опасаются, что его тарифная политика и вмешательство в работу ФРС могут спровоцировать экономическую катастрофу. «Трамп запаниковал из-за падения рынков и по-прежнему очень высокой доходности казначейских облигаций США,— полагает Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в банке Natixis.— Ему нужна сделка, и очень быстро. Но в нынешних обстоятельствах Китаю не стоит предлагать ничего такого».

Дональду Трампу необходим Джей Пауэлл

Рынкам не нравится, когда президент угрожает главе Федеральной резервной системы. Конечно, Дональд Трамп и раньше ворчал по поводу Джея Пауэлла, но недавнее выступление было более едким, чем обычно, и последовало за тем, как советник Трампа Кевин Хассетт заявил, что Белый дом «продолжит изучать» возможность избавления Трампа от надоедливого главы центрального банка. Акции падают, доллар падает, доходность коротких позиций падает, доходность длинных позиций растет… Волатильность растет, золото растет. На периферии Республиканской партии уже слышно ворчание по поводу экономической политики Трампа. У него нет бесконечного пространства для маневра.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик