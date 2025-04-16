Всеобщая тарифная мобилизация

Торговая война Америки и Китая набирает обороты. Глава Минфина США Скотт Бессент подтвердил решимость усилить давление на Пекин и даже не исключил разрыва торгово-экономических связей двух стран в случае отказа КНР пойти на «крупную договоренность». Как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), на переговорах о тарифах с другими странами администрация США будет требовать от них обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на торговые послабления. В этих условиях председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки по Юго-Восточной Азии призывает защищать глобальную систему свободной торговли и «противостоять односторонней травле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ответ на давление Вашингтона руководство Китая перешло к активной обороне в торговой войне, стремясь обеспечить себе максимально прочные тылы как в Европе, так и в Азии (на фото: председателя Си Цзиньпина приветствуют в Малайзии)

Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters В ответ на давление Вашингтона руководство Китая перешло к активной обороне в торговой войне, стремясь обеспечить себе максимально прочные тылы как в Европе, так и в Азии (на фото: председателя Си Цзиньпина приветствуют в Малайзии)

Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters

О переходе торговой войны с Китаем в решающую фазу объявил министр финансов США Скотт Бессент, не исключивший самых радикальных сценариев в случае провала попыток заключить выгодное Вашингтону соглашение с Пекином.

Рассуждая о тарифах на китайские товары, введенные президентом Трампом 2 апреля, и ответных мерах КНР в эфире телеканала Bloomberg 15 апреля, глава Минфина США пояснил, что Вашингтон не хотел бы сохранения высоких пошлин на импорт из КНР и в дальнейшем будет готов от них отказаться. Однако, по его словам, это станет возможным лишь в том случае, если Пекин согласится пойти на «крупную сделку» с США.

Если же этого не произойдет, то в Белом доме готовы идти до конца — вплоть до полного разрыва торговых отношений с КНР.

«Это не обязательно должно случиться. Но это может произойти. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность»,— предупредил Скотт Бессент.

Через две недели после обнародования черного списка, включающего 185 стран, для каждой из которых была определена индивидуальная процентная ставка импортных пошлин на ее товары в Америке, в Вашингтоне призывают эти страны в ходе предстоящих переговоров о новых торговых соглашениях с американской стороной учитывать «китайскую составляющую».

Как отмечает WSJ со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Трампа намерена использовать будущие переговоры о тарифах для давления на торговых партнеров США, требуя от них максимального ограничения связей с Китаем.

«Идея состоит в том, чтобы добиться от торговых партнеров США обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на снижение торговых барьеров, введенных Белым домом»,— сообщает WSJ.

По информации издания, на переговорах с более чем 70 странами американские представители, в частности, будут настаивать на запрете поставок через эти страны китайских товаров, а также на исключении возможности размещения китайских компаний на их территориях с целью уклонения от американских тарифов. Точные требования Вашингтона могут заметно отличаться в зависимости от каждой страны, учитывая уровень ее связей с китайской экономикой. Однако в целом разрабатываемые меры «призваны подорвать и без того шаткую экономику Китая, заставить Пекин сесть за стол переговоров и уменьшить количество китайских рычагов воздействия на потенциальных переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Трампом».

Комментарии американских чиновников указывают на то, что торговое противостояние США и Пекина перестает быть их двусторонней историей и в итоге поставит перед непростым выбором каждую из 185 стран «тарифного списка» Трампа.

Как заявил 15 апреля глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр, Евросоюз должен будет сделать выбор между американскими и китайскими телекоммуникационными компаниями для дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном.

«Я думаю, что Европа немного зажата между США и Китаем. Пришло время сделать выбор»,— предупредил Брендан Карр в интервью газете Financial Times, заодно обвинив Еврокомиссию в «протекционизме» и в том, что европейские регуляторы «предвзяты» по отношению к американским технологическим компаниям. По словам американского чиновника, «демократиям западных союзников» необходимо «сосредоточиться на реальной долгосрочной проблеме: возвышения Компартии Китая». Что же касается европейских телекоммуникационных гигантов, таких как финская Nokia и шведская Ericsson, то им предлагается перенести производства в США, чтобы не пострадать от торговых пошлин Трампа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Пекин готов развивать отношения между Китаем и ЕС, чтобы «принести большую пользу обеим сторонам и международному сообществу».

В ответ на развернутое против него генеральное наступление Вашингтона китайское руководство перешло к активной обороне, стремясь обеспечить себе максимально прочные тылы как в Европе, так и в Азии.

Как сообщила 16 апреля газета The Guardian, министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс намерен в этом году отправиться в Китай, чтобы наладить диалог с Пекином в сфере торговли.

По информации газеты, цель поездки — возобновление работы британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO), который не собирался с 2018 года. «Планируемая поездка Рейнольдса свидетельствует о том, что правительство Великобритании не намерено отказываться от сближения с Пекином»,— указывает газета.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин, который на прошлой неделе встречался в Пекине с испанским премьером Педро Санчесом, продолжает турне по Юго-Восточной Азии, в ходе которого 16 апреля он прибыл с трехдневным государственным визитом в Малайзию. В программу визита включены встречи Си Цзиньпина с верховным главой Малайзии султаном Ибрагимом и премьер-министром Анваром Ибрагимом. Ранее председатель КНР посещал Малайзию в 2013 году.

Новому китайско-малайзийскому саммиту, который пройдет после 12-летнего перерыва в Куала-Лумпуре, предшествовал двухдневный государственный визит председателя КНР во Вьетнам. По его итогам стороны подписали более 40 соглашений в различных областях в рамках китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

«И Китай, и Вьетнам получают выгоду от экономической глобализации, поэтому нужно укреплять стратегическую решимость, совместно противостоять односторонней травле, защищать глобальную систему свободной торговли и стабильность производственных и логистических цепочек»,— заявил Си Цзиньпин в Ханое в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Как ранее отметил китайский лидер в статье, опубликованной во вьетнамской газете «Нян зан», в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в тупик.

По итогам визита китайского лидера в Ханой стороны приняли совместное заявление, подтвердив приверженность «сохранению свободного от дискриминации, открытого, прозрачного, инклюзивного и многостороннего режима торговли со Всемирной торговой организацией как его ядра».

Как отмечает в своей редакционной статье The Wall Street Journal, американские импортные пошлины в итоге позволят Китаю укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии и выступить в качестве альтернативы США. «Что бы ни говорили о торговой войне президента Трампа, но она открывает новые экономические и дипломатические возможности для Китая. Если США закроются от стран Юго-Восточной Азии, Китай быстро станет для них главным игроком»,— прогнозирует WSJ.

Сергей Строкань