МВД Франции сообщило о задержании 2 тыс. участников беспорядков
Число задержанных во время беспорядков во Франции 17 октября превысило 2 тыс. человек. При столкновениях с протестующими пострадали более 600 сотрудников полиции и пожарных, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.
«Эти данные лишь предварительны. Материальный ущерб значителен, особенно для нескольких сотен владельцев бизнеса»,— написал Лоран Нуньес в соцсети Х. Он пообещал привлечь виновников погромов к ответственности.
Протесты прошли 17 октября по всей Франции, наиболее масштабные — в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце и Лиможе. Организаторы заявляли, что на улицы вышли более 800 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб.