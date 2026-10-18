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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

МВД Франции сообщило о задержании 2 тыс. участников беспорядков

Число задержанных во время беспорядков во Франции 17 октября превысило 2 тыс. человек. При столкновениях с протестующими пострадали более 600 сотрудников полиции и пожарных, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.
«Эти данные лишь предварительны. Материальный ущерб значителен, особенно для нескольких сотен владельцев бизнеса»,— написал Лоран Нуньес в соцсети Х. Он пообещал привлечь виновников погромов к ответственности.

Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное

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Протесты прошли 17 октября по всей Франции, наиболее масштабные — в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце и Лиможе. Организаторы заявляли, что на улицы вышли более 800 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб.
Вскоре протесты переросли в погромы. В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену. В Лиможе сгорела мэрия — историческое здание XIX века. В Бордо было разграблено около 100 магазинов, сообщил мэр Томас Казенав.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грабежи на всех этажах».

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
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Протестующий в облаке слезоточивого газа
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Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
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Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
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В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
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Протестующие с плакатами в Марселе
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Полиция досматривает участника акций
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После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
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Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
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Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
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К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/1911/19
Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/1912/19
Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/1913/19
За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/1914/19
Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/1915/19
Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/1916/19
Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/1917/19
Протестующий использует указатель метро в качестве щита
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Столкновения у Северного вокзала в Париже
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