Во всем мире эксперты обсуждают первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Его сторонники восхищены тем, что называют его реформами. Противники говорят о привнесенном им хаосе, боятся его «гиперактивности» и предлагают Америке «заглянуть в себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

100 дней хаоса Трампа

Пытаясь переделать США по своему образу и подобию, он провоцирует кризисные ситуации, которые угрожают нанести огромный долгосрочный ущерб американской республике и ее месту в мире... Многие заядлые сторонники MAGA рассматривают произошедшее как убедительное доказательство того, что этот президент действительно что-то делает.

По итогам 100 дней Трамп 2.0 в беде

Вторые президентские сроки редко получаются удачными, а судя по первым 100 дням, второй срок Дональда Трампа не станет исключением… Его энергичность и амбиции неоспоримы… Избиратели переизбрали господина Трампа отчасти потому, что они с теплотой вспоминали о его экономической политике во время первого срока. Но тот успех во многом был обусловлен тем, что господин Трамп придерживался традиционных приоритетов Республиканской партии... В этом году он потворствует своим торговым и внешнеполитическим идеям, и первые результаты оказались отрицательными.

«Это худшее самовредительство, которое я когда-либо видел»: как первые 100 дней правления Трампа потрясли мировую экономику

За последние три месяца Дональд Трамп обманул всех, кто до 20 января думал, что избранный президент будет отличаться от кандидата от MAGA… Что стоит за гиперактивностью Дональда Трампа: какая-то продуманная стратегия или политика «из огня да в полымя»? С каждой неделей финансовый мир все больше задается этим вопросом. Каждый в нем констатирует явное несоответствие между заявленными целями и используемыми средствами. Президент упорно отрицает инфляционный потенциал своей тарифной политики. Он отворачивается от союзников, подвергая их жестокому обращению или унижая их. Он утверждает, что у него есть «карты» на руках, которыми он сможет воспользоваться во всех переговорах, но он же бьет их, ставя под сомнение надежность Соединенных Штатов.

Обозревая первые 100 дней правления Трампа

Надо сказать, приятно видеть президента, который сосредоточен на том, что действительно важно,— ставить Америку на первое место... В течение последних 100 дней наш 45-й и 47-й президент был сосредоточен на проведении крупных структурных реформ, которые сохранят нашу страну для будущих поколений... Люди жаждут этих грандиозных изменений в направлении и лидерстве.

«Принуждение прежде всего» делает Америку мировым суперхулиганом

Что администрация США сделала за последние 100 дней, так это предельно прояснила одну вещь: в соответствии со своей программой «Америка превыше всего» Соединенные Штаты рассматривают мир как поле битвы за собственные интересы, где правит только сила, и они без колебаний пожертвуют интересами других стран, даже ближайших союзников, ради собственной выгоды.

Чтобы «сделать Америку снова великой», США должны начать с того, что заглянуть внутрь себя и провести серьезный анализ своей души, вместо того чтобы вести себя как мировой хулиган, движимый растущим страхом потери мирового господства.

Подготовил Кирилл Сарханянц