Теракт пришел по воздуху
В Петербурге и области атакованы объекты «ВКонтакте», Ozon и нефтяной терминал
В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. БПЛА ударили по Петербургскому нефтяному терминалу и нефтебазе «Ручьи». Также повреждения получили объекты «ВКонтакте» и Ozon. Один человек погиб. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Первым о беспилотной угрозе около половины второго ночи сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, предупредив о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Всего за ночь на воскресенье над небом региона сбили 145 БПЛА. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов точное число уничтоженных над городом БПЛА или на подлете к нему не называл, а о ликвидации воздушной опасности сообщил в 9:19. В Ленобласти отбой дали в 9:55.
В Петербурге последствия атаки на объектах гражданской инфраструктуры устраняли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.
Также беспилотники ударили по территории Петербургского нефтяного терминала и нефтебазе «Ручьи», сообщил глава города Беглов. Также он уточнил, что сотрудники МЧС ранним утром устраняли пожар на промышленных объектах в Колпинском районе.
«Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах. Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и 2 частных. В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома»,— сообщил губернатор Беглов в соцсетях. Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав граждан, чьи дома пострадали от атаки беспилотников.
В городе удар пришелся в том числе на логистический центр Ozon. «Сегодня ночью под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Санкт-Петербурге. Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы. Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами»,— говорится в сообщении пресс-службы Ozon.
На территории Ленинградской области из-за падения обломков повреждены многоквартирные дома в Гатчине и во Всеволожске. Повреждения получили четыре дачных дома в Кировском районе. Во Всеволожском районе госпитализированы женщина и трое детей с симптомами отравления угарным газом во время пожара, возникшего из-за падения обломков. В ближайшее время их намерены отпустить из больницы. В деревне Разметелево в школе выбиты стекла.
Из-за падения фрагментов беспилотников на ЛЭП на территории Ленобласти возникли проблемы с электроэнергией.
В Янино в зону отключения попали 50 многоквартирных домов, в которых проживает около 20 тыс. человек. Губернатор Дрозденко сообщил, что там включены резервные источники. Также обломки БПЛА повредили 55 припаркованных автомобилей в Новоселье и четыре машины в Низино, где также повреждена котельная.
«Правительство Ленинградской области, муниципальные образования окажут всю помощь — и моральную, и материальную — тем, кто пострадал в результате налета вражеских БПЛА»,— заявил губернатор Дрозденко, уточнив, что компенсации выделят из резервного фонда.
Атаке подвергся центр обработки данных VK в Ленобласти, подтвердили в компании. «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме»,— заявили в пресс-службе. Губернатор Дрозденко уточнил, что повреждения связаны с трансформаторным оборудованием и складским комплексом. Компания занимается ликвидацией последствий.
На период воздушной опасности аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Пассажиров перевели в безопасные укрытия. По состоянию на 11:00 задержано свыше 50 рейсов, а 26 вылетов отменены. Еще 13 самолетов ушли на запасные аэродромы. Ограничения действовали более шести часов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на гражданские объекты в Петербурге и Ленобласти. Действия украинской стороны квалифицировали как террористический акт (ст. 205 УК РФ). «В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаки украинских беспилотников «последними проявлениями агонии», которые не смогут повлиять на ход событий.
В последний раз Петербург и Ленобласть подвергались столь масштабной атаке беспилотников 24 июля 2026 года. Тогда БПЛА ударили по логистическим центрам Wildberries.