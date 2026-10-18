Теракт пришел по воздуху

В городе удар пришелся в том числе на логистический центр Ozon. «Сегодня ночью под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Санкт-Петербурге. Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы. Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами»,— говорится в сообщении пресс-службы Ozon.