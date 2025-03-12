Грантовый скачок

На Национальный фонд поддержки искусств США подали в суд за отказ в финансировании культурных проектов с «гендерной идеологией». Соответствующие изменения фонд внес в свои правила в феврале этого года. В ответ на иск руководство фонда смягчило требования к соискателям государственных грантов, но ситуация рискует остаться конфликтной как минимум до итогового судебного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дойдя до суда, спор о совместимости woke-повестки и государственного финансирования окончательно стал нешуточным

Фото: Etienne Laurent / AP Дойдя до суда, спор о совместимости woke-повестки и государственного финансирования окончательно стал нешуточным

Фото: Etienne Laurent / AP

Национальный фонд поддержки искусств США (National Endowment for the Arts, NEA) занимается целевым финансированием культурных проектов в самых разных областях, начиная с театра и кинематографа. Заслуги перед киноискусством принесли фонду почетный «Оскар» (1985), а перед театральной индустрией — две премии «Тони» (1995 и 2016). В свою очередь, индустрия сериальная два раза представляла NEA к премии «Эмми», но пока номинациями дело ограничилось.

Предполагается, что, распределяя гранты, фонд руководствуется исключительно критериями художественного совершенства. Тем не менее за шестьдесят лет существования NEA его деятельность не раз подвергалась нападкам со стороны консервативной общественности — в частности, после случаев, когда фонд участвовал в финансировании выставок современного искусства, где демонстрировались произведения «непристойного» или «оскорбительного» толка. Неоднократно высказывались требования упразднить NEA вовсе или по крайней мере сократить его бюджетное финансирование.

Теперь, однако, Национальный фонд поддержки искусств оказался под огнем с другой стороны. Еще в начале февраля он опубликовал новую редакцию требований к соискателям своих грантов: теперь от подателя заявки помимо прочего требовалось специально засвидетельствовать, что полученное государственное финансирование не будет употреблено на «продвижение гендерной идеологии». Критика этого решения сначала приняла форму открытого письма в адрес NEA, которое подписали около четырехсот артистов, драматургов, музыкантов, художников и других работников культуры. Письмо выражало солидарность культурного сообщества с NEA, признавая, что фонд, как учреждение государственное, оказался в непростой ситуации, однако призывало руководство фонда отказаться от нового требования, поскольку «искусство существует для всех и представляет всех, мы не можем отказаться от этого».

Но затем кампания перешла в юридическую плоскость. Правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод» (American Civil Liberties Union) 6 марта подала в окружной суд Род-Айленда к Национальному фонду поддержки искусств иск о нарушении конституционных прав граждан.

Фонд, в свою очередь, не стал дожидаться, пока суд решит дело в пользу той или другой стороны, и приостановил требование к соискателям клятвенно отрекаться от «гендерной идеологии». Но подчеркнул, что это временная мера, которая будет действовать до конца судебного разбирательства.

Правозащитники и художественное сообщество торжествуют промежуточную победу, хотя и признают, что она далеко не окончательная. Здесь стоит напомнить о том, что администрирование культуры и ее финансирование устроены в США совершенно иначе, чем, скажем, в европейских странах или в России, и участие государственного бюджета в этих процессах в принципе менее прямолинейно. Весь бюджет Национального фонда поддержки культуры в прошлом году составил чуть более $200 млн — понятно, что судьбу всей культурной сферы в общенациональном масштабе такие средства капитальным образом определять не могут. Однако дискуссия, во-первых, создает существенный казус публицистического и правового свойства — выдвинуты апелляции к Первой и Пятой поправкам к конституции. Во-вторых, становится критической для репутации NEA — и это ровно в тот момент, когда именно на фонд возложены заботы о подготовке к 250-летию принятия Декларации независимости. И неизвестно, поставит ли в этой дискуссии точку обреченное на прецедентность решение суда: слушания по иску назначены на 18 марта.

Клара Газулина