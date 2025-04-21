Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт

Министр обороны США Пит Хегсет вновь уличен в распространении конфиденциальной информации в закрытом чате в мессенджере Signal. Если в прошлый раз невольным участником обсуждений стал главный редактор американского журнала The Atlantic, то теперь это были брат и жена Хегсета, а также его адвокат. И сейчас речи о случайности не идет: министр намеренно делился с собеседниками планами ударов по йеменским хуситам. В Минобороны США передачу секретной информации в Signal, как и в прошлый раз, отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Ken Cedeno / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Ken Cedeno / Reuters

О существовании чата в Signal, в котором министр обороны США Пит Хегсет делится планами ударов по йеменским хуситам с братом, женой и своим адвокатом, изданию The New York Times рассказали четыре источника. Еще три источника подтвердили эту информацию CNN. Этот чат под названием «Defense | Team Huddle» был создан еще в январе самим господином Хегсетом для обсуждения вопросов, связанных с его утверждением на министерский пост. В нем в общей сложности состоят более десяти человек, чат остался активным даже после вступления господина Хегсета в должность. Для доступа к переписке министр обороны использует личный, а не правительственный телефон.

Как и в случае с первым скандалом, разразившимся в марте, господин Хегсет был уличен в передаче конфиденциальных сведений, касающихся ударов по йеменским хуситам. Если точнее, он направлял участникам чата график полетов истребителей F/A-18 Hornet. Аналогичную информацию он размещал и в другом чате в Signal, в котором по ошибке оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. Когда та ошибка всплыла наружу, министр заявил, что его оклеветали. «Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны»,— утверждал он. Господина Голдберга министр назвал «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом». Тот в ответ опубликовал часть переписки, доказав, что привирает все-таки министр.

И на сей раз в Пентагоне также решили все отрицать.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в своем аккаунте в соцсети X сообщил, что источники в публикации The New York Times — это недавно уволенные сотрудники министерства, которые хотят дискредитировать Хегсета и президента Дональда Трампа. «Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались представить эту историю»,— утверждал господин Парнелл.

Неделей ранее команду главы Пентагона действительно покинули несколько высокопоставленных чиновников — Дэн Колдуэлл, Дарин Селник, Колин Кэрролл и Джон Уиллот. Первых трех обвинили в утечке информации. Все они в совместном заявлении утверждали, что стали объектами клеветы. При этом в Минобороны действительно проходит расследование утечки. По данным Politico, речь идет о раскрытии информации о перемещении авианосца США в Красном море, планах военных операций в Панамском канале, прекращении обмена разведданными с Украиной и секретном брифинге по Китаю для миллиардера Илона Маска в Пентагоне. По данным CNN, в рамках внутреннего расследования трех сотрудников должны были проверить на полиграфе, но эта проверка в итоге пока не была проведена.

О хаосе в Минобороны публично заявил господин Уиллот, который написал колонку для Politico. «В Пентагоне месяц царит полный хаос. От утечек секретных оперативных планов до массовых увольнений — дисфункция теперь является основным отвлекающим фактором для президента»,— заявил он. И предположил, что министр может быть уволен в ближайшее время.

По данным CNN, господин Хегсет был очень обеспокоен фактом утечек и считал, что этим занимаются его советники с целью дискредитации.

Министр даже хотел запросить проверку ФБР, но его отговорили от этого, так как он сам уже стал объектом такой проверки со стороны и. о. генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса после мартовского скандала. «Цель этой проверки — определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Министерства обороны соблюдали политику и процедуры Министерства обороны в отношении использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в служебных целях»,— заявлял господин Стеббинс. Предполагается, что Колдуэлл, Селник и Кэрролл должны будут дать показания по истории с чатом в Signal с участием главного редактора The Atlantic. Пока неясно, затронула ли эта проверка только первый эпизод обсуждения ударов по йеменским хуситам в Signal или же инспектор знает и о существовании второго чата.

Переписка в мессенджере — не единственный эпизод, из-за которого господина Хегсета обвиняют в вольном обращении с чувствительной информацией. Ранее он уже подвергался критике за то, что брал свою жену на конфиденциальные переговоры с иностранными коллегами. Так, она присутствовала на встрече с главой британского Минобороны Джоном Хили в начале марта, когда обсуждался вопрос о приостановке процесса обмена разведданными с Украиной. Такие эпизоды совсем не помогают министру в его борьбе с имиджем некомпетентного управленца.

Вероника Вишнякова