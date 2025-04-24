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Закрытие воздушного пространства, отмена виз, приостановка торговли. Как теракт в Кашмире обострил отношения Индии и Пакистана

Обострение отношений Индии и Пакистана после теракта в Кашмире. Главное

22 апреля в индийском штате Джамму и Кашмир произошел самый масштабный за последние годы теракт, в результате которого погибли 26 человек. Террористы назвали нападение акцией возмездия за то, что в Джамму и Кашмире осели более 85 тыс. «чужаков» (граждан Индии), что привело к «демографическим изменениям» в регионе. После теракта индийские власти заподозрили Пакистан в причастности к нему и приняли жесткие меры в отношении граждан и дипломатов страны. Пакистан назвал реакцию Нью-Дели политически мотивированной. Ответные меры Исламабада последовали незамедлительно. Какие меры приняли обе стороны — в сводке «Ъ».

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Что сделала Индия

  • Аннулировала визы гражданам Пакистана и обязала их покинуть страну до 27 апреля.
  • Объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам.
  • Запретила гражданам Пакистана въезд в страну по специальным проездным документам.
  • Закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт «Атари—Вагах» на границе с Исламской Республикой.
  • Приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года.
  • Заблокировала на территории страны учетную запись правительства Пакистана в соцсети X.

Чем ответил Пакистан

  • Приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, включая договор по итогам третьей индо-пакистанской войны.
  • Закрыл воздушное пространство для индийских и находящихся в собственности у индийцев авиакомпаний.
  • Закрыл контрольно-пропускной пункт «Вагах» на границе с Индией.
  • Отверг заявление Индии о приостановке Договора по водам Инда и заявил, что будет расценивать любую попытку Индии отвести поток реки как акт войны.

Подробности — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».

Анастасия Домбицкая

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