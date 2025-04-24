Индия объявила персонами нон грата военных советников посольства Пакистана

После теракта на индийской союзной территории Джамму и Кашмир Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. В течение недели они должны покинуть страну. Всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз, вышлют в течение 48 часов, заявил замглавы МИДа страны Викрам Мисри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Priyanshu Singh / Reuters Фото: Priyanshu Singh / Reuters

«Индия определит, выследит и накажет каждого террориста и их сообщников. Мы будем преследовать их до края земли. Терроризм не останется безнаказанным. Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала»,— сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди (цитата по The Times of India).

Помимо этого, власти Индии закроют контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами. Граждан Пакистана, въехавших через этот КПП, попросили покинуть страну до 1 мая. Также гражданам соседней страны запретили въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Замглавы МИДа добавил, что до 1 мая численность послов Индии и Пакистана сократят с 55 до 30 человек.

Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел самый масштабный за последние годы теракт. По оценкам, такого не было со времен массового расстрела в Мумбае в 2008 году. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Екатерина Отрашкевич