Пакистан приостановил всю торговлю с Индией

Пакистан приостанавливает всю торговлю с Индией. Решение было принято сегодня, 24 апреля, на заседании Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа. Оно было созвано с целью обсудить обстановку в области национальной безопасности и ситуацию в регионе на фоне теракта в Пахалгаме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

«Любая торговля с Индией, в том числе в любую третью страну и из нее через Пакистан, немедленно приостанавливается»,— говорится в заявлении Комитета национальной безопасности страны (цитата по Dawn).

После теракта на индийской союзной территории Джамму и Кашмир Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. В течение недели они должны покинуть страну. Индийские власти также приняли решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее визы.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел самый масштабный за последние годы теракт. По оценкам, такого не было со времен массового расстрела в Мумбае в 2008 году. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Анастасия Домбицкая