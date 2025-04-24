МИД Индии аннулировал визы гражданам Пакистана

Министерство иностранных дел Индии потребовало от граждан Пакистана покинуть страну до 27 апреля. К этому сроку все выданные пакистанцам визы будут аннулированы. Медицинские визы действительны до 29 апреля. Решение принято в связи с терактом в индийском штате Джамму и Кашмир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anjum Naveed / AP Фото: Anjum Naveed / AP

«Все граждане Пакистана, находящиеся сейчас в Индии, должны покинуть страну до истечения срока действия виз в соответствии с внесенными изменениями. Гражданам Индии настоятельно рекомендуется избегать поездок в Пакистан»,— говорится в сообщении индийского МИДа.

22 апреля боевики из малоизвестной группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в окрестностях города Пахалгам в Кашмире. Погибли 26 человек. Террористы назвали нападение акцией возмездия за то, что в Джамму и Кашмире осели более 85 тыс. «чужаков» (имеются в виду индуисты), что привело к «демографическим изменениям». Теракт стал причиной резкого ухудшения отношений Пакистана и Индии.

Индийский штат Джамму и Кашмир имеет спорные территории с Пакистаном. Нью-Дели утверждает, что Исламабад поддерживает экстремистов в регионе. Пакистан обвинения отрицает.

Сегодня, 24 апреля, Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. Вслед за этим Пакистан закрыл воздушное пространство страны для индийских самолетов. Тем временем, по данным Hindustan Times, индийские правоохранители нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».

Лусине Баласян