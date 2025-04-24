Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии

Пакистан закрывает воздушное пространство для индийских самолетов. Решение было принято на заседании Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахбаз Шариф

Фото: Sergei Grits / AP Шахбаз Шариф

Фото: Sergei Grits / AP

«Комитет постановил, что воздушное пространство Пакистана будет немедленно закрыто для всех принадлежащих Индии или эксплуатируемых ею авиакомпаний»,— сообщает государственная радиостанция Radio Pakistan.

После теракта на индийской союзной территории Джамму и Кашмир Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. В течение недели они должны покинуть страну. Индийские власти также приняли решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее визы.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел самый масштабный за последние годы теракт. По оценкам, такого не было со времен массового расстрела в Мумбае в 2008 году. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Анастасия Домбицкая